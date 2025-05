Un nouveau mentor en Beauce-Sartigan

Le Conseil économique de Beauce (CEB) vient d’annoncer l’arrivée d’un nouveau mentor au sein de l’équipe de la MRC de Beauce-Sartigan. Il s'agit de Pascal Leclerc.

Avec cette nouvelle nomination, l’équipe compte désormais 15 mentors engagés à soutenir les entrepreneurs de la région.

Beauceron de souche, Pascal Leclerc a toujours eu la fibre entrepreneuriale. Très jeune, il suit les traces de son père en se lançant en affaires dans le secteur porcin. Copropriétaire d’une entreprise dès 2002, il perfectionne ses compétences grâce à une formation en gestion d’entreprise. Quelques années plus tard, il s’associe à sa sœur et, ensemble, ils propulsent leur entreprise au sommet.

En 2022, après avoir mené son entreprise à un point culminant, il accepte une offre d’achat et prend sa retraite… à 42 ans! Engagé dans son milieu, il a occupé plusieurs fonctions clés, notamment à l’UPA de Beauce-Sartigan et à l’UPA de la Chaudière-Appalaches, en plus d’être administrateur au CEB.

Aujourd’hui mentor, Pascal souhaite partager son expérience, encourager les entrepreneurs à se faire confiance et leur rappeler qu’il n’y a pas de problème, seulement des apprentissages.

«L’ajout de Pascal Leclerc à notre cellule de mentorat bonifie une équipe déjà riche de parcours variés et inspirants. Sa vision humaine, son expérience en agriculture et son désir sincère d’accompagner les entrepreneurs font de lui un atout précieux pour notre réseau », a souligné Hélène Latulippe, directrice générale du CEB.