La Banque du Canada maintient son taux directeur à  2,75%

La Banque du Canada a annoncé ce matin qu'elle maintient son taux directeur à 2,75%

Il s'agit du deuxième gel de l'institution, après sept diminutions consécutives.

Il en va de même avec le taux officiel d’escompte (3 %) et le taux de rémunération des dépôts (2,70 %).

Dans son communiqué d'annonce, la Banque explique que depuis la publication de son rapport sur la politique monétaire d’avril, l’administration américaine a continué d’augmenter et de baisser différents droits de douane. «La Chine et les États-Unis ont réduit les droits de douane extrêmement élevés qu’ils s’étaient imposés, et des négociations commerciales bilatérales ont été entamées avec bon nombre de pays. Toutefois, l’issue de ces négociations est très incertaine, les taux tarifaires se situent bien au-dessus des niveaux du début de 2025, et des menaces de nouvelles mesures commerciales continuent de planer. L’incertitude reste élevée», signale l'agence monétaire.

Au Canada, la croissance du PIB a été de 2,2 % au premier trimestre, ce qui est légèrement plus élevé que ce que la Banque anticipait. Le marché du travail s’est affaibli – surtout dans les secteurs axés sur le commerce extérieur – et le taux de chômage est monté à 6,9 %. Au deuxième trimestre, l’économie devrait être beaucoup plus faible, en raison du renversement de la forte hausse des exportations et des stocks et du fait que la demande intérieure finale demeure faible, prévoit les responsables de l'institution

L’inflation, mesurée par l’IPC, a baissé pour s’établir à 1,7 % en avril, le retrait de la taxe fédérale sur le carbone pour les consommateurs l’ayant fait reculer de 0,6 point de pourcentage. Abstraction faite des taxes, l’inflation a progressé de 2,3 % en avril, ce qui est légèrement plus fort que ce que prévoyait la Banque.

«En somme, l’incertitude entourant les droits de douane américains est encore élevée, l’économie canadienne s’est affaiblie, mais pas de façon marquée, et les récentes données sur l’inflation sont légèrement plus fortes que prévu. Ainsi, le Conseil de direction a décidé de maintenir le taux directeur à 2,75 % le temps d’amasser plus d’informations sur la politique commerciale américaine et ses effets», peut-on-lire dans l'annonce de ce matin.

Dans les prochaines semaines , la direction de la Banque du Canada portera une attention particulière aux risques et aux incertitudes auxquels l’économie canadienne est confrontée, notamment les droits de douane américains, leurs incidences sur les investissements des entreprises, l’emploi et les dépenses des ménages, et l'ampleur des hausses sur les prix à la consommation,

La prochaine date d’établissement du taux cible du financement à un jour sera le 30 juillet 2025.