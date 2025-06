Un 16e prix de premier rang pour l'entreprise Mirage

L'entreprise beauceronne Mirage vient de remporter le prix du premier rang, en tant que meilleur fabricant de planchers de bois franc au Canada.

C’est la 16e fois que la compagnie obtient cette distinction Award of Excellence, décernée par le magazine américain Floor Covering News.

Lors du vote, les détaillants ont dû déterminer le manufacturier de planchers de bois franc gagnant en se basant sur les critères suivants : design, service, valeur, performance, qualité, professionnalisme de l’équipe des ventes, gestion proactive, service à la clientèle, réclamations et facilité des relations d’affaires.

«Nous sommes fiers de recevoir ce prix d'excellence pour la qualité dans la catégorie des planchers de bois franc canadiens. L’enthousiasme, l’engagement et le dévouement de nos employés, combinés à la confiance de nos partenaires et de nos détaillants, nous ont permis d’en arriver là, où nous sommes aujourd’hui et nous permettront de continuer à repousser les limites pour les années à venir», a affirmé Anne-Marie Quirion, chef des communications marketing chez Mirage.