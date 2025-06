Menuiserox et CG Plancher fusionnent sous le nom ROX

Photo: Courtoisie | ROX

De gauche à droite: Pierre-Luc Gilbert (Dir. Production), Pierre-Luc Thomassin (Président), Jacquot Veilleux (Dir. Général), Sébastien Gilbert (Dir. Administration et finance), Pierre-William Caron (Dir. Technologie et innovation), Bastien Terrien (Directeur Développement des affaires CG Plancher) et Guillaume Boucher (Dir. Ventes et achats).