La tradition familiale Buffolino se poursuit à Saint-Georges, de père en fils

Une savoureuse nouveauté débarque à Saint-Georges : Georgio Bar à Pizza, un restaurant spécialisé dans la pizza maison, offrant aussi le take-out et la livraison rapide. Ce nouvel établissement promet une expérience authentique et accessible pour tous les amateurs de pizza.

Chez Georgio, tout est fait maison : de la pâte jusqu’aux garnitures, chaque pizza est préparée sur place avec des ingrédients frais, afin d’offrir un goût véritablement artisanal. Que ce soit pour un repas sur le pouce, une commande à emporter ou une livraison à domicile, Georgio Bar à Pizza mise sur la simplicité, la rapidité et la qualité.



Enseigne du nouveau restaurant, situé entre l’édifice Canam Manac et la Brasserie Murtha.

L’établissement propose aussi une terrasse saisonnière et un petit bar, créant un espace convivial pour manger sur place tout en restant fidèle à sa mission principale : rendre la pizza maison accessible à tous, rapidement et efficacement.

Derrière ce projet se trouve Nicolas Buffolino, gestionnaire et propriétaire, issu d’une lignée de restaurateurs passionnés. Fils d’un immigrant italien arrivé au Québec dans les années 60, M. Buffolino grandit au rythme des fourneaux, inspiré par un père qui a consacré sa vie à la restauration. Ce savoir-faire et cet amour de la cuisine italienne, Nicolas les porte fièrement à travers ce nouveau projet.

Et la passion continue de se transmettre : Francesco Buffolino, fils de Nicolas, s’implique lui aussi activement dans l’aventure Georgio. Il incarne la 3e génération d’une famille pour qui la restauration est bien plus qu’un métier : une vocation.

Avec Georgio Bar à Pizza, les Buffolino offrent aux Beaucerons un concept unique, spécialisé, et profondément enraciné dans une tradition familiale. Une nouvelle destination gourmande à découvrir dès maintenant !

À propos de Georgio Bar à Pizza



Georgio Bar à Pizza est un nouveau restaurant situé au 11595, 1re Avenue à Saint-Georges. L’entrée se trouve à gauche du restaurant de la Brasserie Murtha. Spécialisé dans la pizza maison, il propose également des services de take-out et de livraison. Fondé par Nicolas Buffolino, restaurateur d’origine italienne et représentant de la deuxième génération d’une famille passionnée de cuisine, l’établissement met de l’avant la simplicité, la fraîcheur et l’authenticité.



Le comptoir pour emporter.

Aux côtés de son fils Francesco, Nicolas perpétue une tradition culinaire transmise de père en fils, en offrant une expérience conviviale, rapide et savoureuse, portée par un véritable savoir-faire familial.