Les finalistes du Gala des Perséides 2025 sont dévoilés

La Chambre de commerce et d’industrie Nouvelle-Beauce (CCINB) a levé le voile sur les finalistes de la 13e édition de son Gala des Perséides, lors d’une soirée tenue ce jeudi 5 juin au restaurant Giovannina de Sainte-Marie.

Cette cérémonie annuelle met en valeur les entreprises et personnalités qui contribuent activement au dynamisme socio-économique de la région.

Présentée sous la coprésidence d’honneur d’Estelle Lehoux et de Steeve Ouellet de Desjardins, cette édition du gala compte 39 finalistes répartis dans 14 catégories, dont le manufacturier, l’environnement, la relève, l’innovation ou encore le leadership féminin et masculin.

Parmi les entreprises en lice, on retrouve notamment Jyga Technologies, Revtech Système, Le Saindoux, Mademoiselle Green, Les Prétentieux, Armoires AD+, le Club de golf Sainte-Marie, ou encore Cantin Cabinet Conseil. Des organismes comme le CJE Beauce-Nord, le Club Kiwanis et l’Association d’entraide communautaire La Fontaine sont aussi à l’honneur.

« Nous sommes très enthousiastes d’avoir reçu un nombre record de candidatures pour cette 13e édition du Gala des Perséides. Les membres du jury ont eu la difficile tâche de sélectionner 39 finalistes parmi 136 dossiers déposés. Aujourd’hui, c’est avec fierté que nous dévoilons ces

entreprises. Nous tenons également à remercier chaleureusement toutes celles qui ont pris le temps de soumettre leur candidature et à souligner la grande qualité des dossiers reçus », a souligné Jeff Cantin, président de la CCINB.

Autre fait marquant, la CCINB elle-même est finaliste au Gala des Chambres 2025 de la Fédération des chambres de commerce du Québec, dans la catégorie Chambre de commerce de l’année – 276 membres et plus. Le verdict sera connu le 17 juin à Rivière-du-Loup.

Le Gala des Perséides 2025 aura lieu le 16 octobre prochain au Centre Caztel de Sainte-Marie. Les billets sont déjà en vente sur le site web de la CCINB.

Voici la liste complète des finalistes par catégorie :

- Manufacturier, présenté par Raymond Chabot Grand Thornton : Jyga Technologies,

Productiv, Revtech Système

- Environnement, présenté par la MRC de la Nouvelle-Beauce : Le Domaine Taschereau- Parc

Nature, Mademoiselle Green, Métal Bernard

- Nouvelle entreprise, présenté par Banque Nationale : Arpentage PCB, Climaconfort, Le

Saindoux

- Construction, présenté par Formation CVI : Au Point architecture et territoire, Christian

Marcoux cuisine et mobilier design, Gabion Express

- Entreprise citoyenne engagée dans son milieu, présenté par Desjardins Entreprises :

Productiv, Société de l’arbre mariveraine (SAMAR), Voyages Fascination

- Relève en entreprise, présenté par BVA- Comptabilité d’affaires et services-conseils:

Les Prétentieux, Métal Bernard, Réparations Ferroviaires KLN

- Innovation, présenté par le Fonds de solidarité FTQ : Armoires AD+, Arpentage PCB, Jyga

Technologies

- Entreprise de service/ commerce au détail – 20 employés et moins, présenté par Beauce-

Média : Adux Stratégies, Maxi-Forme Sainte-Marie, SoluScan 3D

- Entreprise de service/ commerce au détail – 21 employés et plus, présenté par Hydro-

Québec : Christian Marcoux cuisine et mobilier design, Club de golf Sainte-Marie, Les Pères Nature

- Organisme communautaire/ entreprise d’économie sociale: Association d’entraide

communautaire La Fontaine, CJE Beauce-Nord, Club Kiwanis

- Jeune professionnel de l’année, présenté par le Roy de Cœur Traiteur : Francis

Langevin de Elecal, Jade Cantin de Cantin Cabinet Conseil, Jordan Labrecque du Club

Skateboard AREA

- Leadership Féminin: Jade Cantin de Cantin Cabinet Conseil, Julie Weber de Alliance

Communication RH, Marie-Ève Tremblay des Aliments Frescas

- Leadership Masculin, présenté par Groupe Ferti : Jean-Philippe Ferland du Maxi-Forme

Sainte-Marie, Jean-Philippe Giguère de SoluScan 3D, Vincent Roy de Gabion Express

- Entreprise de l’année, présenté par Sideways : Dans les prochaines semaines, nous

allons inviter les gens à aller voter pour l’entreprise de l’année parmi les 39 finalistes.

- Prix Coup de cœur, présenté par Promutuel : Le prix Coup de cœur Promutuel sera remis

à une personnalité d’affaire se démarquant par son implication dans le milieu. Le gagnant

vous sera dévoilé le soir du gala, le 16 octobre prochain.