Un total de 156 participants à la 33e Classique de golf de BCÉ

Quelque 156 membres de la communauté d"affaires ont participé à la 33e Classique de golf de Beauce-Centre Économique (BCÉ).

Le tournoi amical, qui affichait complet, s'est tenu ce jeudi 5 juin, au Club de golf de Beauceville.

L’événement était sous la présidence d’honneur de Pierre-André Bégin, président de Structures Saint-Joseph et vice-président de BCÉ. Cette reconnaissance lui avait d’ailleurs été réservée, afin de souligner ses années de contribution et de dévouement à la présidence de l’organisme de développement économique.

Les deux équipes gagnantes du tournoi, qui ont terminé à égalité, sont celles d’Aspec (Daniel, Denis, et Philippe Fecteau ainsi que Jérôme Laverdière) et de Raymond Chabot Grant Thornton (Bertrand Jacques, Christian Boivin, Frédéric Poulin et Philippe Poulin).

Au total, 36 partenaires locaux se sont également associés à la classique, dont neuf partenaires provenant de l’écosystème entrepreneurial qui ont animé le parcours tout au long du tournoi en présentant leurs services et en offrant une pause gourmande aux golfeurs. Soulignons également la participation du Cégep Beauce-Appalaches, à titre de partenaire officiel.

L’événement d’affaires de l’été en Beauce-Centre s’est conclu par un souper convivial où les participants ont pu échanger et réseauter.