Plus de 14 M$ investis par les Fonds régionaux de solidarité FTQ dans la région

Les Fonds régionaux de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches ont injecté 14,6 M$ dans l’économie régionale au cours de l’exercice 2024-2025, afin de soutenir huit entreprises locales. Plus de 7,9 M$ ont été dédiés à la relève entrepreneuriale, soit plus de la moitié des investissements totaux.

Parmi les entreprises ayant bénéficié de ce soutien figure Permafil, un fleuron industriel fondé en 1989 et situé à Sainte-Marguerite, en Beauce.

Spécialisée dans la fabrication de tablettes grillagées, de casiers de rangement, de supports à vélos et autres accessoires métalliques, l’entreprise emploie actuellement une cinquantaine de personnes. Le transfert de l’entreprise a été réalisé au profit de Michel Gagnon, Marc Goulet et Philippe Gagnon, trois acteurs déjà engagés dans la direction et le développement de Permafil.

« Ce transfert donne un nouvel élan à l’entreprise, encourage son développement soutenu à long terme, le tout s’inscrivant dans un heureux mélange de continuité et d’innovation », ont déclaré les nouveaux actionnaires. Ils ont également tenu à remercier les Fonds régionaux pour leur accompagnement et leur confiance.

De son côté, Frédéric Bernard, vice-président régional des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches et Québec, a réitéré l’engagement de l’organisation :

« Les Fonds régionaux sont résolument engagés à appuyer la croissance pérenne des PME d’ici. C’est pourquoi nous répondons présents pour soutenir des repreneurs, qui portent une vision à long terme pour garder les entreprises d’ici, ici. »

Un sommet d’investissements à l’échelle provinciale

À l’échelle du Québec, les 17 Fonds régionaux de solidarité FTQ ont connu une année record avec 232 M$ investis dans 151 entreprises, dont 112 nouveaux partenaires. L’accent a notamment été mis sur les transferts d’entreprises, qui ont mobilisé 119 M$ pour accompagner la relève dans 70 PME.

Le président-directeur général des Fonds régionaux de solidarité FTQ – Chaudière-Appalaches et Québec, Luc Pinard, a souligné l’importance de soutenir les repreneurs avec une approche humaine et des conseils pratiques, au-delà du simple financement :

« Nous sommes déterminés à promouvoir la relève entrepreneuriale partout au Québec. Nos investissements records cette année témoignent de notre engagement à assurer la pérennité des entreprises d’ici et à stimuler l’économie régionale. »

Une mobilisation collective pour la relève

Dans cette optique, les Fonds régionaux ont lancé une tournée des régions afin de discuter des enjeux du repreneuriat avec les entrepreneurs, en partenariat avec l’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB). D’autres collaborations ont également été mises en place, notamment avec EntreChefs PME et plus récemment avec Réseau Mentorat, pour bonifier l’accompagnement offert.

Luc Pinard a par ailleurs intégré cette année le conseil d’administration de Repreneuriat Québec, démontrant la volonté des Fonds régionaux de s’impliquer activement dans les efforts pour favoriser les transferts d’entreprises réussis.

Depuis leur création en 1996, les Fonds régionaux de solidarité FTQ ont investi 1,9 milliard de dollars dans plus de 1 800 entreprises à travers le Québec, grâce à l’épargne de plus de 795 000 Québécois et Québécoises.