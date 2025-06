Des entrepreneurs de Chaudière-Appalaches récompensés au Défi OSEntreprendre

La région de la Chaudière-Appalaches a brillé lors du 27e Gala des Grands Prix Desjardins du Défi OSEntreprendre, tenu ce mercredi 11 juin à Québec.

Cet événement d’envergure, animé par Anaïs Favron, visait à souligner l’audace et l’innovation des entrepreneurs d’ici.

Parmi les lauréats, l’entreprise Unique Plastique s.e.n.c. s’est démarquée en remportant le 2e prix dans la catégorie Exploitation, transformation, production du volet Création d’entreprise, ainsi qu’un des Grands prix de l’entrepreneuriat jeunesse.

L’entreprise revalorise du plastique usagé pour le transformer en objets écologiques et durables, comme des pinces à cheveux conçues à 100 % de plastique recyclé. Portée par des entrepreneurs autodidactes et engagés, Unique Plastique mise sur une approche circulaire qui lutte contre la pollution et sensibilise à l’usage unique du plastique.

La région s’est également distinguée en recevant le prix Engagement régional. Cette reconnaissance souligne l’accompagnement personnalisé offert aux milieux locaux, l’implication des acteurs du territoire et le dynamisme apporté par la nouvelle responsable régionale, arrivée en février, qui a su mobiliser efficacement les partenaires.

L’invitation faite aux groupes scolaires de venir accompagnés de leur entourage a aussi contribué à accentuer le rayonnement des projets.

Le Défi OSEntreprendre vise à inspirer le développement de l’esprit entrepreneurial à travers le Québec, tant chez les élèves que chez les entrepreneurs, en mettant en lumière des projets porteurs d’avenir.