DPME dresse un bilan positif lors de son assemblée annuelle

Développement PME Chaudière-Appalaches (DPME) a présenté, ce lundi 16 juin à Scott, les résultats de son année 2024-2025 dans le cadre de son assemblée générale annuelle, suivie d’un 5 à 7 de réseautage réunissant partenaires et membres du conseil d’administration.

Le bilan confirme la pertinence et l’impact de ses interventions auprès des entreprises manufacturières de la région.

Au cours de la dernière année, l’organisme a rejoint 250 entreprises différentes et réalisé 107 accompagnements individuels. À cela s’ajoutent 270 demandes d’aiguillage et de services-conseils traitées, ainsi que 83 activités de formation et de sensibilisation.

D’autres initiatives ont marqué l’année, dont 28 visites industrielles, 10 cercles d’échanges, 33 formations et conférences, et 15 plans à l’exportation réalisés pour 43 entreprises.

Parmi les faits saillants, notons que 96 % des clients se disent satisfaits du mandat confié à DPME, 82 % estiment avoir développé de nouvelles compétences, et 79 % anticipent des retombées concrètes dans les 12 mois suivant l’intervention.

« Chez DPME, le travail d’équipe est notre force. Nous travaillons ensemble dans l’atteinte d’un même objectif, soit d’aider et d’appuyer les entreprises manufacturières de Chaudière-Appalaches, ici comme à l’international », a affirmé la directrice générale, Marie-Pierre Poulin.

La présidente du conseil d’administration, Dominique Nadeau, a pour sa part salué l’agilité et la résilience de l’équipe face aux enjeux économiques émergents, ainsi que l’apport stratégique de chacun des membres du CA : « Chacun des administrateurs met à contribution ses talents et son expérience afin que DPME bénéficie d’une riche intelligence collective. »

L’organisme peut compter sur le soutien de Développement économique Canada (DEC), du ministère de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie (MEIE), ainsi que de nombreux partenaires d’affaires privés.