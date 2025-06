David Lemieux, conférencier de la 26e Soirée des Sommets

Président de l’entreprise KSM à Tring-Jonction, David Lemieux sera le conférencier de la 26e Soirée des Sommets de Beauce-Centre Économique (BCÉ), prévue le 23 octobre prochain.

Sa participation a été annoncée par les responsables de l'événement, en conférence de presse hier, à Tring-Jonction.

C'est sous le thème De l’idée à la réalité que l’homme d’affaires partagera aux convives de la soirée les grandes étapes de son parcours qu’il qualifie lui-même de «montagnes russes».

Ingénieur chimiste de formation, il abordera également ce qui l’a mené à développer un procédé vert et les ingrédients nécessaires pour transformer une idée en brevets. Car six brevets exclusifs sont à la base de son entreprise KSM, une usine de fertilisants de premier plan au Québec. Inhérentes à son entreprise, les thématiques de l’innovation et du développement durable seront mises de l’avant lors de la conférence.

Cinq Sommets

Pour une troisième année consécutive, l’événement aura lieu au Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce.

En plus de la conférence de David Lemieux, ce gala reconnaissance permettra de remettre cinq Sommets à des personnalités et des entreprises de Beauce-Centre qui se démarquent: Enracinement, VRAIment Beauce, Jeune personnalité d’affaires, Innovation et Entreprise de l’année.

Dominic Paré, présidente de BCÉ, souligne d’ailleurs le souci du comité organisateur de sélectionner différentes catégories d’entreprises à titre de récipiendaires des Sommets. Elle mentionne que «cette diversité de secteurs d’activités offrira certainement une belle variété lors de l’événement»

La réservation des billets pour la soirée s'effectuera à compter du 28 août prochain auprès de Beauce-Centre Économique.