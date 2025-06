Près de 540 000 $ d'aide en optimisation d'entreprises

Depuis son lancement en 2022, le Programme d’aide en optimisation de Beauce-Centre Économique (BCÉ) a injecté 537 715 $ dans des entreprises du territoire pour stimuler l’innovation.

C'est le bilan qui a été dressé ce matin, en conférence de presse, par les responsables du programme, qui est maintenant échu.

Ainsi, l'enveloppe totale a permis à 21 entreprises de concrétiser 31 projets liés à l’innovation. comme l'implantation de systèmes ERP, la robotisation, la numérisation de feuilles de temps, ainsi que l'optimisation de processus et d’aménagement d’usine.

Dans les mêmes temps, BCÉ a géré le Programme en transformation numérique, celui-là dédié aux commerces de la MRC. Une trentaine de ceux-ci ont pu s'en prévaloir. Ce programme est aussi venu à échéance. Si on additionne les montants versés pendant la durée des deux programmes, la somme atteint 768 138 $.

«Ces réalisations (de projets) se sont traduites par des retombées significatives pour les organisations au niveau de leur productivité, de la croissance de leur chiffre d’affaires, du développement de nouveaux marchés et de l’augmentation de leur compétitivité, a indiqué la présidente de BCÉ, Dominic Paré. Les enjeux économiques et de main-d’œuvre actuels accélèrent la transition des entreprises au niveau de l’optimisation et de la robotisation, les incitant ainsi à investir dans l’innovation. C’est donc avec fierté que nous avons pu accompagner concrètement les entreprises du territoire à relever ces défis.»

Soulignons que le financement des programmes est venu du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.