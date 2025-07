Un nouveau commerce de liquidation ouvre ses portes à Saint-Georges

Une nouvelle succursale fait son apparition à Saint-Georges dès ce jeudi 3 juillet, avec l'ouverture de Liquidazone, située au 584 boulevard Dionne dans l'ouest de la ville.

Lancé par Anthony Parent, ce nouveau magasin se veut être comme « une vente de garage à l'année longue ».

Ainsi, l'entreprise propose des articles de tout types, allant des petits électroménagers aux mobiliers de jardin en passant par des articles de sports, pour les animaux ou encore une zone bébé/enfant. Les articles proviennent de retours, de boîtes endommagés, de surplus d'entrepôt ou même des démonstrateurs.

Le but étant de proposer tout ces articles à des prix abordables (40 à 50 % moins chers) et un prix affiché qui inclu les taxes. Anthony Parent travaille seul pour le moment et ouvre son magasin les jeudi et vendredi de 12h à 20h et le samedi de 10h à 17h.