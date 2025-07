Le Comptoir régional de Beauce obtient son numéro de charité

Le Comptoir régional de Beauce (CRB) vient d’annoncer, par voie de communiqué de presse, qu’il a officiellement obtenu son numéro de charité en tant qu’organisme de bienfaisance reconnu.

Ainsi, toutes les ventes réalisées dans les deux magasins installés à Saint-Georges seront désormais exonérées de taxes. Rappelons que tous les profits des ventes servent à financer l’aide alimentaire et à redonner à la communauté, pour venir en aide aux personnes dans le besoin de la région.

Cette reconnaissance de l’Agence de revenu du Canada permettra également de remettre des reçus pour dons de charité à toute personne qui fera à l’organisme un don en argent, ce qui aidera à poursuivre et à élargir la mission sociale du CRB.

« Ça fait plus de deux ans que nous travaillons sans relâche pour obtenir cette reconnaissance, a souligné la directrice générale, Isabelle Dion. Nous sommes très heureux de pouvoir enfin revendre sans taxes, et toujours à faible coût, les dons reçus par la population à notre clientèle qui en a grandement besoin avec l’incertitude économique actuelle. Nous tenons à remercier notre communauté qui nous soutient depuis toujours et qui nous appuie dans notre mission que nous avons à cœur!»