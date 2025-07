Québec investit 1,75 M$ pour des projets agricoles et agroalimentaires

Le gouvernement du Québec investit 1,75 million de dollars afin de soutenir la réalisation de projets agricoles et agroalimentaires dans les régions du Québec.

Cette somme est issue du Programme d'appui au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire en région (PADAAR), dont le principal objectif est de soutenir des projets régionaux qui contribuent à l'adaptation et au développement de l'agriculture et de l'agroalimentaire dans le respect des priorités régionales.

Le PADAAR vise cinq types d'interventions :

- la promotion des produits régionaux;

- l'essai et l'implantation de nouvelles pratiques agricoles ou de technologies adaptées;

- les activités de formation et stages destinés à la relève agricole et à des groupes de la relève;

- la démonstration à la ferme ou en salle de pratiques agricoles éprouvées;

- l'appui à l'adhésion à une coopérative d'utilisation de matériel agricole ou à une coopérative de remplacement de main-d'œuvre agricole.

Des modifications apportées aux modalités d'application du PADAAR permettront de mieux cibler les clientèles admissibles, de préciser certains critères de sélection et de réduire les délais de traitement des dossiers.

Les entreprises ont jusqu'au 15 février 2026 pour déposer leurs projets ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire, selon la première éventualité.