Entretien audio et vidéo
En tête-à-tête avec Claude Morin
Ancien militaire, député, puis maire de Saint-Georges pendant trois mandats, Claude Morin est de passage au balado d’EnBeauce.com pour revenir sur un parcours public marqué par le service, le leadership et le franc-parler.
Lieutenant-colonel des Forces armées canadiennes avant de faire le saut en politique, il a d’abord représenté Beauce-Sud à l’Assemblée nationale, avant d’être élu maire de Saint-Georges en 2013. Pendant plus de douze ans, il a contribué à faire avancer plusieurs dossiers importants pour la Ville, dont la nouvelle caserne incendie, le Complexe multisport, l’Espace Carpe Diem, le réaménagement de la Place de l’église et l’obtention des Jeux du Québec à l’été 2027.
Dans cet épisode, Claude Morin revient sur les grandes étapes de sa carrière, son passage de l’uniforme à la politique, sa vision du rôle de maire et les défis qui viennent avec la gestion d’une ville centre comme Saint-Georges.
L’échange permet aussi de découvrir l’homme derrière l’élu : son humour, son style direct, sa proximité avec les citoyens, mais aussi ce que représente pour lui le fait de tourner la page après autant d’années au service de sa communauté.
Un balado franc et humain avec une personnalité qui aura marqué la vie municipale georgienne.
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