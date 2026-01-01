En tête-à-tête avec Rosaire Sylvain

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Je soupçonne que Rosaire Sylvain est probablement né avec une paire de patins dans les pieds!

Le sympathique et volubile Mariverain peut vous parler de son sport préféré pendant des heures et sans jamais être ennuyant.

Retraité depuis le début des années 2000 comme prof d'éducation physique à la polyvalente Benoit-Vachon, son véritable gagne-pain, il a porté les jambières comme gardien de buts dans plusieurs équipes, dont principalement, au sein de la Ligue de hockey de Beauce.

« Je suis chanceux d'avoir fait une belle carrière amateur, plutôt qu'avoir eu une petite carrière professionnelle «, a-t-il partagé entrevue.

Il est devenu, pour ainsi dire, la mémoire du hockey régional avec la sortie, en 2020, de son livre Une épopée beauceronne sur l’histoire de la Ligue de hockey de Beauce, active entre 1920 et 1986.

Tiré à 750 exemplaires, le bouquin s'est écoulé comme des petits pains chauds, tout comme les 600 copies de la 2e réimpression.

Cet automne, Rosaire Sylvain récidive avec une nouvelle mouture de l'épopée beauceronne, dont le titre sera La populaire ligue BDL, l'acronyme de Beauce-Dorchester-Lotbinière.

Ce nouvel ouvrage sortira cet automne et nous en reparlerons.

Écoutez l'intégrale de l'entrevue balado avec Rosaire Sylvain.