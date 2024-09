Démonstration acrobatique pour Beauce art

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs. Cet été, EnBeauce.com vous propose une rétrospective de sa couverture de l’événement sur les dix dernières années. Aujourd’hui, retour sur la dixième et ...