Beauce Art: souvenirs de la troisième édition

Après 10 années et autant d’éditions, Beauce Art : L’international de la sculpture a embelli la ville de Saint-Georges grâce aux 108 œuvres créées par les artistes venus d’ici et d’ailleurs.

Cet été, EnBeauce.com vous propose une rétrospective de sa couverture de l’événement sur les dix dernières années. Aujourd’hui, retour sur la troisième édition, présentée en 2016 sur le thème « Chaudierissimo : du fantastique, de la fantaisie et la Chaudière ». Le mouvement, la vélocité et l’énergie de l’eau, bouillonnement et tourbillonnement, sont les termes qui ont inspiré les artistes.

Ce Symposium international de sculpture a eu lieu du 3 au 21 juin 2016 et les œuvres sont exposées aux abords de la piste cyclable, entre le parc Veilleux et les passerelles. L'artiste invité d'honneur de cette édition était Gilles Pedneault de Saint-Côme-Linière. Pour souligner le 30e anniversaire du Tour de Beauce, il a réalisé une oeuvre en métal intitulée Trentième fil d'arrivée représentant sept cyclistes en action.

Les sculpteurs participants étaient:

- Philippe Pallafray (Québec): Aquagraphie,

- André Lapointe (Nouveau-Brunswick): La grande vague,

- Kossi Assou (Togo): Surrection aquatique,

- Marie-Josée Roy (Québec): L’Humain est une rivière,

- Mincu Nicolae Rasvan (Roumanie): La fontaine de l’ange,

- Jean-François Maheux de Saint-Georges (Québec): Du visible à l’invisible,

- Don Darby (Québec): Source de vie,

- Sylvie Koechlin (France): La cascade de vie,

- Guy Nadeau (Québec): Mains de l’onde,

- Jean-Yves Menez (France): Vortex.

Revoyez les articles que nous avons publiés cette année-là.

L’International de la sculpture 2016 se tiendra du 3 au 21 juin à Saint-Georges (vidéo)

Plusieurs activités pour la 3e édition du Symposium international de la sculpture de Saint-Georges





Michel Gendreau témoigne de l'importance des arts lors du souper-bénéfice de Beauce Art



Beauce Art donne le coup d’envoi à la 3e édition de l’International de la sculpture de Saint-Georges

Beauce Art soulignera le 30e anniversaire du Tour de Beauce

Normand DeLessard présente le dévoilement de la sculpture « 30e fil d’arrivée » à Saint-Georges (vidéo)

Beauce Art dévoile les œuvres de la 3e édition de l’International de la sculpture de Saint-Georges (photos)