L'ÉPICERIE ODIAS FECTEAU

Ce fut l'une des plus importantes épiceries de Saint-Georges dans les années '60. En fait, il y a eu trois épiceries opérées par 3 générations de Fecteau à Saint-Georges Ouest. La première fut celle de Philias qui l'ouvrit vers 1940 au coin de la rue Saint-Moïse (21e rue) et de la 4e Avenue (photo 2). De 1949 à 1959, son fils Odias le seconda et y apprit le métier d'épicier-boucher. Et ses fils Guy et Marcel (alors âgées de moins de 20 ans) y travaillèrent également pendant la même période. Suite au décès subit de M. Odias à l'âge de 55 ans, en 1959, son fils ainé Léandre continua l'exploitation de cette épicerie, tandis que les deux autres Guy et Marcel ouvrirent un tout nouveau commerce dans la rue voisine, Saint-Aubert (22e Rue, coin 3e Avenue) sous le nom de Marché Odias Fecteau (photo 1). Marcel était en charge du domaine de l'épicerie tandis que Guy s'occupait de la boucherie. Au début, ils faisaient la livraison avec un Pick-up Fargo 1949 et une voiture à cheval. Ils ne comptèrent pas leurs heures et l'entreprise fut un grand succès. Pendant plusieurs années, ils monopolisaient la dernière page du journal l'Éclaireur pour y afficher leur publicité, ce qui, selon eux, contribua beaucoup à leur popularité. Ils ont vendu leur commerce en 1980, et celui-ci a fermé définitivement en 1988. Par ailleurs, les descendants le Léandre se relocalisèrent en 1988 dans l'ancien bâtiment d'Andy-Handy sur le boulevard Dionne, sous le nom d'Inter-marché Fecteau, également une belle réussite (photo 3). Celui-ci a fermé le 23 octobre 2013 pour faire place à la Pharmacie Jean Coutu.

La 4e photo, prise vers 1930, nous montre l’aïeul Philias et son fils Odias dans leur voiture tirée par leur jument Queen, pesant 1500 livres, et qui faisait leur orgueil. Elle a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans.

Photos du fonds Benoit Fecteau. Texte et recherches de Pierre Morin.