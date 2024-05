La première avenue dans les années '80

Plusieurs édifices d'autrefois sur la première avenue sont disparus. Certains ont brûlé, d'autres ont été démolis. La première photo date de la fin des années '70. Le premier immeuble qu'on aperçoit à gauche sur cette photo a logé autrefois l'un des plus célèbres commerces au centre-ville: la magasin Papillon, qui, après avoir connu plusieurs décennies de prospérité, a fermé ses portes vers 1975. Par la suite, le rez-de-chaussée fut divisé en deux pour y louer des espaces plus restreints visant à accommoder de plus petits commerces. Vers 1980, il y a eu le Bazar de Beauce à gauche et la tabagie St-Georges dans la partie de droite, laquelle était exploitée par Jean-Yves Guimond, qui vendait surtout de journaux, des magasines et des livres. Après que ceux-ci soient fermés, il y eut la tabagie Kirouac où l'on trouvait bien des choses. Aussi, il y a eu le magasin de vêtements féminins le Verseau d'Or de Pierre Toupin à gauche, qui ne dura pas très longtemps. Plus à droite (au sud) sur la 1re photo, avec l'imposante enseigne jaune, on voit, dans l'édifice voisin (aujourd'hui Éline Pizza) le Comptoir d'escompte de Bob Poulin, suivi du magasin Yellow (leur premier site dans notre ville) et au coin de la 120e rue, la Papeterie Saint-Georges.



Revenant à l'ancien immeuble du magasin Papillon, après sa fermeture, plusieurs commerces s'y succédèrent au fil des ans. Outre ceux mentionnés précédemment, les derniers à s'y établir furent la compagnie Nordo côté nord et le centre de l'Aspirateur côté sud. Il y avait aussi le centre ressource l'Escalier au deuxième étage, ainsi qu'un entrepôt pour la papeterie St-Georges à l'arrière. Hélas, ils furent tous complètement détruits par un incendie survenu le 25 octobre 1987. Il ne fut jamais reconstruit. Ce fut le point final de cette histoire. Ce n'est plus qu'un souvenir. Heureusement qu'il en reste des photos. C'est aujourd'hui un stationnement, en face du resto-bar Rock Café (photo 2).



Avant de s'établir à cet endroit, les deux commerces Nordo et le Centre de l'Aspirateur avaient été situés dans un immeuble de la 2e avenue ayant appartenu à Paul-Émile Provost. Ils durent quitter en raison d'un feu qui a causé des dommages importants vers 1980, comme on le constate à la 3e photo. Ils déménagèrent donc sur la 1re avenue où ils ont subi le même sort en 1987.



Voyez un autre commerce qui, dans les années '60, a aussi logé pendant un certain temps au même endroit (chez M. Provost, face au Salon de coiffure l'Éden), soit la Régie des Alcools (photo 4, de 1963). La bâtisse de M. Provost fut démolie le 8 juillet 1996, et on y a aménagé un stationnement pour l'édifice Canam-Manac. Et dans l'immeuble voisin (ayant appartenu autrefois au menuisier Jos Lessard), le magasin Électrolux dans les années '80 (photo 5), après quoi ce fut un édifice à logements. La firme Canam-Manac acheta cet immeuble en 1996 et l'a démoli au printemps 1997 pour y agrandir son stationnement. Photo 1 courtoisie de Roger Lessard. Photo 4 du fonds Claude Loubier. Photo 5 courtoisie de Anne Provost. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique