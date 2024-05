Rions un peu (7)

Alors que le printemps tarde à s’installer, que les médias nous bombardent de nouvelles toujours plus déprimantes les unes que les autres, je me suis dit qu’il était temps de consacrer une chronique qui nous ferait rire.

Ces farces et histoires ne sont pas de mon cru. On les retrouve sur divers sites internet ou des lecteurs m’en ont soumis quelques-unes.

Amusons-nous!



P’tits vieux

Trois p’tits vieux discutent, assis sur le banc de la maison de retraite où ils habitent.

Le premier, 70 ans, dit : «Moi, le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et, après, je vais courir un peu.

Le deuxième, 80 ans, déclare : Moi pareil. Le matin, je me lève, je déjeune, je fais mes besoins et, après, je vais marcher un peu.

Et le troisième, 90 ans, mentionne : Moi, le matin, je me réveille, je déjeune, je fais mes besoins et je me lève…



Détecteur de mensonges

Un homme rentre du travail avec un robot détecteur de mensonges. Son fils de 15 ans rentre de l’école avec deux heures de retard.

Où étais-tu? demande le père.

À la bibliothèque pour préparer un devoir.

Le robot se dirige vers le fils et lui assène une gifle.

Le père explique : mon fils, ce robot est un détecteur de mensonges, tu ferais mieux de dire la vérité…

OK, j’étais chez un ami et nous avons regardé un film : Les dix commandements.

Et paf, le robot assène une nouvelle gifle au fils.

Ça devait être un film porno, dit le père. Et d’ajouter : J’ai honte de toi, à ton âge je ne mentais jamais à mes parents.

Et paf, le robot assène une gifle au père. La mère, en riant, déclare : Décidément, c’est bien ton fils…

Et paf, le robot gifle la mère.

Quelle famille!



Histoire de pipe

Un homme rentre dans un bar et commande un double scotch, le boit d’un trait puis en commande un deuxième qu’il vide cul-sec avant d’en commander un troisième.

Au bout du troisième, le barman lui demande : Pourquoi buvez-vous comme ça, il y a un évènement particulier à souligner?

Oui, j’ai vécu ma première pipe aujourd’hui, à 67 ans.

Eh bien, félicitations, je vous offre un autre scotch pour célébrer ça?



Non merci, le goût commence à passer….



Virtuel VS Réel

Papa, c’est quoi la différence entre virtuel et réel?



C’est simple, va demander à ta mère et à ta sœur si elles seraient prêtes à coucher avec un inconnu pour un million de dollars.

Le garçon revient et rapporte les réponses :

Elles ont dit que pour un million de dollars, elles le feraient.

Hé bien tu vois, virtuellement on est millionnaire et, réellement, on a deux putes à la maison…



Leçon de français

Un jeune garçon et son père regardent les bateaux dans un port. Le garçon aperçoit un immense bateau au loin et demande à son père :



Papa, c’est quoi le bateau là-bas?

Ça, mon fils, c’est un paquebot.

Ça s’écrit comment? de demander le fiston

Le père épelle : P-A-Q-U-E-B-O-T

Le fils aperçoit un deuxième bateau au loin et s’écrie :

Et celui-là, c’est quoi, papa, un autre paquebot?

Non, celui-là, c’est un yacht

Comment ça s’écrit, demande le fils

Après quelques secondes d’hésitation, le père dit :

Finalement, tu as raison, c’est un paquebot…



Nouveau papa

Un homme rencontre un ami qui est d’humeur triste :

Qu’est-ce qui se passe, ça ne va pas?

Je vais être papa

Mais c’est fantastique, c’est une excellente nouvelle, pourquoi es-tu si triste?

Ben… je ne sais pas comment l’annoncer à ma femme…



Jardinage

Un nouveau retraité entre dans une boutique de jardinage et dit au vendeur :

Je viens de prendre ma retraite et, pour m’occuper, j’ai décidé de m’adonner au jardinage.

Et comment puis-je vous aider?

J’ai besoin d’un engrais, un bon.

J’en ai un excellent, avec cet engrais, la moitié du travail sera fait.

Vraiment? À bien y penser, je vais en prendre deux sacs…



Morales à retenir

Un moine tibétain marche sur une route glacée de montagne et entend un faible piaillement. Il regarde autour de lui et voit à ses pieds un tout petit oiseau à moitié mort de froid. Il le prend dans ses mains, le réchauffe et se demande quoi en faire :



Si le je garde avec moi, il va salir ma robe et, au couvent, il risque d’être mangé par les chats. Si je le laisse ici, il va mourir de froid.



Soudain, une idée lui vient. Pour le protéger du froid, le moine place le petit oiseau dans une bouse de vache fumante et poursuit son chemin, l’âme en paix.

L’oiseau se réchauffe et commence à chanter à plein gosier, content d’être toujours vivant. Passe un renard qui, voyant une bouse de vache qui chante, croque l’oiseau.

Cette histoire contient trois morales :

1 – Celui qui te met dans la merde ne te veut pas forcément du mal.

2 – Celui qui t’en sort ne te veut pas forcément du bien.

3 – Quand tu es dans la merde… ferme ta gueule!



Une petite dernière pour la route

Deux gars discutent de la meilleure position pour faire l’amour.

Tu as déjà essayé la position rodéo?

C’est quoi cette position?

C’est très simple. Tu t’assois sur ta femme, tu lui murmures à l’oreille qu’elle a le même parfum que ta secrétaire et, ensuite, tu essaies de rester dessus cinq secondes…



Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, la pensée de la semaine :