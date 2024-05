Directement ou indirectement, la maladie mentale nous touche toutes et tous

Nous avons tous une santé mentale. Qu’on le veuille ou non, chacun d’entre nous aura à traverser des épreuves difficiles à un moment ou à un autre de sa vie. Ces évènements viennent fragiliser notre santé mentale et nous rendent plus vulnérables pendant une période qui peut varier d’une personne à l’autre. Par contre, ces épreuves ne déterminent pas à elles seules la possibilité que l’on puisse développer ou non un trouble de santé mentale.

La santé mentale repose d’abord sur l’équilibre entre les différentes sphères de notre vie : physique, psychologique, sociale et économique. Cet équilibre peut être parfois complexe à maintenir avec le rythme effréné de la réalité d’aujourd’hui. Lorsque le déséquilibre perdure dans le temps et nous empêche de bien fonctionner au quotidien, demander de l’aide est souvent la première étape à franchir pour cheminer vers un rétablissement. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt un signe de force et de résilience.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, environ 450 millions de personnes sont actuellement atteintes d’une maladie mentale ce qui en fait la première cause d’invalidité dans le monde. Ici, chez nous, elle touche 1 Canadien sur 3. Malheureusement, seulement 1 Canadien sur 7 utilise des services de santé pour une maladie mentale.

De toute évidence, nous serons tous touchés, directement ou indirectement, par la maladie mentale que ce soit une expérience personnelle ou celle d’un membre de notre famille, d’un ami ou d’un proche.

Vous vous inquiétez de la santé mentale d’un membre de votre entourage, n’hésitez pas à nous contacter.

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.