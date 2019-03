Quatre façons de maximiser votre temps au travail

Au travail, vos journées sont bien remplies (peut-être même trop!). Vous devez répondre à un flot constant de courriels, gérer de multiples projets à la fois, participer à d’innombrables réunions… en plus de faire face à tout ce qui s’ajoute au fil des heures. Épuisant, vous dites? Cependant, en modifiant votre approche, vous pourriez maximiser chaque minute de votre précieux temps tout en éprouvant moins de stress et en atteignant un meilleur équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle. Voici comment :

Maîtrisez vos émotions Si vous sentez votre niveau de stress augmenter à l’approche du bureau, sachez que ce n’est pas irréversible. En apprenant à rester calme et serein, vous demeurerez au summum de votre créativité et de votre productivité, aurez moins tendance à procrastiner, et abattrez ainsi plus de travail.

Mettez fin à la domination du courriel Admettez-le : vous subissez le joug de vos courriels. Votre premier geste consiste à allumer l’ordinateur et vous vous retrouvez alors face à une série de messages sans fin. Invariablement, votre niveau de stress augmente, car vous savez qu’y répondre demandera du temps, alors que votre horaire est déjà chargé! Traiter cette tâche en priorité risque de faire dérailler votre emploi du temps.

Si la procrastination constitue normalement un ennemi de la productivité, dans ce cas-ci, elle peut s’avérer bénéfique. À votre arrivée au bureau, prenez le temps d’organiser vos tâches (voir ci-dessous) avant de vous pencher sur vos courriels.

Dresser une liste des tâches prioritaires Rédiger une liste des choses à faire vous permet d’organiser votre journée et de mieux la gérer. Au lieu de vous demander comment vous allez bien pouvoir réussir à tout accomplir, décidez de ce qui doit être fait, et consacrez votre temps limité à ce qui importe vraiment. Encore mieux : dressez cette liste la veille pour avoir l’esprit tranquille une fois à la maison – tout le monde sait qu’un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle influe grandement sur notre productivité et notre sentiment de bien-être général.

Limitez les distractions On entend par là les Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter et YouTube de ce monde. Oubliez-les quand vous êtes au bureau. Pour éviter la multitude de distractions numériques, essayez de changer votre environnement, par exemple en travaillant de la maison. Travailler sans vous laisser interrompre vous donnera moins d’occasions de procrastiner, et vous accomplirez ainsi davantage.

Pour être à votre meilleur, il vous faut de la maîtrise et des objectifs réalistes – que ce soit au travail ou dans n’importe quel autre aspect de votre vie. Parlez à votre conseiller professionnel pour savoir comment mettre de l’ordre dans vos finances aussi bien que vous le ferez dans vos priorités au bureau.