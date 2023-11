À la découverte d'Ôtres Choses à Saint-Georges

D’entrée de jeu, je dois vous confier que je n’aime pas les belles-mères. Non pas les mères de nos conjointes ou conjoints, mais plutôt les belles-mères politiques, celles qui, maintenant qu’elles ne sont plus au pouvoir, semblent connaître toutes les solutions et viennent faire la leçon aux élus actuels. Six belles-mères Mercredi dernier, les ...