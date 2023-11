Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région. Cette semaine nous partons à la découverte de la ferme Brassicole Frampton Brasse. L’entreprise familiale est rapidement devenue un lieu de loisir incontournable

pour les beaucerons. Entre visite de la ferme et explication des processus de fabrication de la bière,

j'ai pu en apprendre plus sur cette entreprise. Visionnez ma vidéo complète ci-dessus !

