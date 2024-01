Idées de sorties : où pratiquer le patinage en Beauce ?

Depuis que je suis arrivée en Beauce, je me suis pris de passion pour le patinage. Raison, pour laquelle, je souhaite vous proposer deux endroits à découvrir ou redécouvrir de jour, de soir ou de fin de fin de semaine. L’avantage, c’est que, que vous soyez en famille, seul(e) ou entre ami(e), vous aurez bien du plaisir. Le premier lieu que je vous présente, bien que j’imagine, vous le connaissez déjà, c’est l’espace Carpe Diem et son anneau de glace gratuit. Il est ouvert tous les jours jusqu’à 21h. De quoi vraiment profiter, s’amuser et patiner au rythme de la musique. J’aime vraiment cet endroit et dès que j’ai l’occasion, je m’y rends. Enfin, le second endroit que je vous présente dans cette vidéo, c’est le sentier de patin de la Bleuetière Goulet à Saint-Frédéric. Cette option payante à 12$ + tx pour les adultes, nous offre un sentier de patin long de 5 km pour notre plus grand plaisir. J’ai sincèrement trouvé cet endroit magique, j’avais déjà beaucoup aimé à l’automne avec les pommes et les citrouilles, mais alors le sentier a eu mon cœur! Exactement ce que je m’imaginais du Québec! J’espère que ce format de vidéo avec des présentations d’activité vous plaît. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle découverte ou redécouverte ! Cam. Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

