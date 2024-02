Ma première aventure en ski de fond sur les pistes de la Beauce

Cette semaine, j’ai fait du ski de fond pour la première fois. Étant déjà habituée au ski alpin depuis petite, c’est avec un grand enthousiasme que j’ai accepté l’activité proposée par mes amis. Nous nous sommes donc donné rendez-vous au Club Rendez-vous à Saint Georges. On a pu louer nos skis, nos bottes, nos bâtons et acheter notre pass pour la journée. Pour deux personnes adultes, nous avons payé 60 $. Autant vous dire, que l’activité reste très accessible. Encore plus si vous avez déjà votre équipement. Une fois bien équipés, nous sommes allés sur les pistes. J’attire votre attention tout de même, pour aller sur les pistes, on doit se rendre de l’autre bord de la route. Et celle-ci est dangereuse. Peut-être qu’un jour, il y aura une passerelle, en attendant, soyez vraiment prudents. Une fois sur les pistes, j’ai pu constater, avant même d’arriver en bas de la première pente, la différence avec le ski alpin. Pas les mêmes sensations, pas le même équilibre, pas les mêmes positions. Mais par contre, le même plaisir ! J’ai adoré découvrir cette activité et vous pouvez être sûrs que je vais y retourner. Puis sérieusement, est-ce que vous avez déjà été au Club Rendez-vous pour du ski de fond ou des raquettes ? (Si non, allez-y). Alors vous savez à quel point les pistes sont belles. Faire son sport dans un cadre pareil, cela n’a pas de prix ! Merci la Beauce pour les aventures. Cam. Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

Youtube: www.youtube.com/@discoveredwithcam

Blogue: discoveredwithcam.com