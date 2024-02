À la découverte de la cuisine mexicaine à Saint-Georges

Voir la galerie de photos

Bonjour à tous! Cette semaine, je vous emmène avec moi pour la découverte d’un nouveau lieu à Saint-Georges : le restaurant mexicain, La Taqueria, qui a ouvert en janvier dernier.

Vous me connaissez à force, j’aime aller découvrir toutes les nouveautés et vous les partager.

C’est donc avec plaisir qu’un soir je me suis rendue en ville pour aller manger des Tacos et un guacamole divin.

L’ambiance est agréable, le cadre dépaysant et la nourriture très bonne.

C’est selon moi, un endroit qui manquait à Saint Georges !

Cam.