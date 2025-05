Les quatre ponts du centre-ville à Saint-Georges

Il y a eu quatre ponts au centre-ville de Saint-Georges au cours de son histoire. Personne n'a vu de ses yeux les deux premiers, mais les plus de 55 ans ont connu les deux derniers.



Le premier était en bois et fut construit par son propriétaire David Roy en 1881 (photo 1 vers 1907). Il était à peu près en face de l'église et arrivait dans l'est aux environs du site où se trouve aujourd'hui la maison du notaire Benoit Maheux, presque en face de la salle de quilles Plus. C'était un pont à péage, 1 cenne pour les piétons et 3 cennes (augmenté plus tard à 5 cennes) pour les voitures. Étant en bois, il nécessitait beaucoup d'entretien, particulièrement au niveau des deux piliers, qui n'étaient pas en béton, mais des caissons de bois remplis de grosses roches. Il fut emporté par la grande débâcle de 1896, et son propriétaire l'a aussitôt reconstruit et remis en service dès l'été 1897. Ce pont a servi fidèlement les géorgiens pendant 30 ans.



Le deuxième pont était en métal et donc, beaucoup plus solide. Il fut érigé en 1911 et ouvert en 1912 (photo 2). Il était plus élevé que le pont de bois et ses piliers étaient en béton. Vu que la 1re avenue dans Ouest est plus haute que celle de l'Est, les accès des deux côtés étaient en pente prononcée, particulièrement dans l'Est. Les géorgiens en étaient très fiers, car ils s'y sentaient plus en confiance, ne craignant plus qu'il soit emporté par les glaces. À ses débuts, tout semblait correct, car la plupart des gens utilisaient des voitures hippomobiles. Mais le nombre de véhicules automobiles s'est accru rapidement, ce qui causait de gros inconvénients en raison de son étroitesse et de l'absence de trottoirs. On a dû le remplacer après seulement 17 ans d'usage.



Le troisième pont fut construit exactement au même endroit que de son prédécesseur (appuyé sur les mêmes piliers) et lui ressemblait beaucoup, sauf qu'il était plus gros, plus large et qu'il était doté de trottoirs de chaque côté (photo 3). Il fut en opération dès 1929, à la grande satisfaction des usagers, surtout les piétons, qui pouvaient déambuler en sécurité sur les trottoirs au lieu de devoir circuler sur la même travée que les autos. De plus, la chaussée était plus large, de sorte que les camions et autobus pouvaient s'y rencontrer plus facilement. Son plus gros inconvénient était la montée abrupte du côté Est, qui occasionnait des problèmes pour les camions chargés. Les gens réclamaient un nouveau pont plus moderne, éliminant les montées à chaque extrémité.



Finalement, les autorités ont accédé aux pressions des citoyens. La construction du pont actuel qui relie les deux rives du centre-ville a débuté exactement le 18 mai 1970. Sa longueur est de 650 pieds (photo 4). C'est la firme Beauval qui a obtenu le contrat, au coût de 698,542.39$. En réalité, si on inclut l'ensemble des travaux d'approche et l'élargissement de la 16e rue dans l'ouest et de la 118e rue dans l'est, le budget total fut de 2 millions $. On commença à circuler sur ce pont le 18 janvier 1971. Il a déjà plus de 50 ans, et il ne sera pas remplacé de sitôt. En effet, il est plus probable que si un développement survient à ce niveau, ce sera plutôt un autre pont qui s'ajoutera à celui qui existe déjà. Où? Personne ne le sait, attendons voir... Photos 1, 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Photo 4 courtoisie de Léo Fortin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique