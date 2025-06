L'inoubliable Hôtel Arnold de Jersey-Mills

Pour qu'un souvenir nous rende à la fois nostalgique et radieux, il doit nous ramener en mémoire des événements qui représentent des moments heureux de notre passé. Or, quand on pense à l'Arnold d'autrefois, on se remémore de belles réceptions de noce ou autres où nous rencontrions nos parents et amis dans une ambiance festive. C'était un bel établissement, propre et chaleureux, que nous ne pouvions manquer d'apercevoir lorsque, par une belle journée d'été, nous nous rendions déguster une bonne crème glacée molle au Dairy Cream qui était situé juste en face.



La première photo nous montre ce mémorable édifice dans les années '70, avec sa piscine invitante agrémentant la vie des clients lors de leur séjour en Beauce. Remarquez les statuettes en ciment de jeunes garçons installées aux quatre coins de la piscine, que le propriétaire avait ramenées lors d'un voyage en Floride. Ces quatre chérubins assuraient la circulation de l'eau à travers le système de filtration et la ramenaient dans la piscine par leur voie...naturelle. Sur la 2e photo (tirée d'une carte postale), regardez bien à l'extrême droite, on y voit un avion stationné près de l'édifice. En effet, entre 1954 et 1965 environ, il y eut un petit aéroport aménagé juste à l'arrière de l'hôtel (Eastern Airways Ltd), ce qui a permis la réalisation d'un exploit unique: le pilote réservait à l'avance le dernier motel de la rangée et se rendait jusqu'à la porte à seulement quelque pas de son aéronef, ce qui en faisait probablement l'endroit le plus rapproché au monde où un pilote pouvait disposer de sa chambre d'hôtel.



La 3e photo nous offre une vue nostalgique sur le lobby accueillant les visiteurs lors de leur séjour à cet endroit sympathique dans les années '50, '60 et '70. Et la 4e photo, de la même époque, nous donne un aperçu de la salle à manger du restaurant situé à l'avant, au rez-de-chaussée.



L'histoire de l'hôtel Arnold s'est déroulée sur une période de 62 ans, de 1948 à 2010. Avant sa vocation hôtelière, le premier propriétaire de l'immeuble fut l'irlandais Wilfrid Cathcart. Après son décès, sa veuve vendit cet imposant bâtiment à la compagnie forestière John Breakey Limited, en 1921. Cette importante entreprise y a établi ses bureaux et son centre administratif pour la région. Lorsqu'en 1948 l'édifice fut mis en vente, Florian Pomerleau s'en porta acquéreur. Secondé par son épouse Candide Plante, le couple y opéra avec succès l'hôtel Arnold Lodge pendant 20 ans, ne cessant d'agrandir et améliorer les lieux, incluant une piscine et un gazébo. En 1968, Marc Lapierre et sa femme Gisèle Lemieux devinrent propriétaires et renommèrent les lieux «l'Auberge Motel Benedict Arnold» en 1976.



À la fin des années '70, on s'affilia à la Chaîne Hôte. En 1981, l'Auberge Benedict Arnold fut élue Hôtelier de l'année au Québec. Ce fut un endroit reconnu. De grands personnages y ont logé: Pierre-Elliot Trudeau, Robert Bourassa, Jacques Parizeau, René Lévesque, Brian Mulroney, les artistes Johnny Hallyday, Jean Lapointe, Dominique Michel, la troupe de Broue et bien d'autres. Les propriétaires successifs ont su s'entourer d'un personnel compétent, comme en a témoigné l'épouse de M. Lapierre: «Nous leur sommes reconnaissants, ils ont travaillé si fort pour nous. Jamais nous ne les oublierons». Une photo qui vous rendra nostalgique: une carte postale de cet établissement inoubliable, dans les années '60 (photo 5).



Acheté en 1992 par le couple Neil Mathieu et Julie Bélanger, ceux-ci y ont consacré autant d'efforts et d'énergie que leurs prédécesseurs et ont connu autant de succès. Ils en furent les derniers propriétaires sous sa forme hôtelière. Ce site reste gravé dans nos mémoires. Que de belles réceptions y ont eu lieu. Combien de noces y ont été célébrées! Bravo à tous les propriétaires, ce site reste gravé dans nos mémoires (photo 6). Un nom à retenir dans l'histoire de la ville de Saint-Georges.



L'édifice de cette auberge existe encore, mais il a changé de vocation. Il est devenue l'École d'Entrepreneurship de Beauce en 2010 sous la gouverne de Marc Dutil. Photo 1 gracieuseté de Bastien Lapierre. Photo 2 d'une carte postale. Photos 3 et 4 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique