Le Ciné-Parc de Saint-Georges, premier au Québec

Saviez-vous que notre ciné-parc fut le premier de toute la province? Deux autres villes revendiquent d'avoir eu le premier Ciné-Parc à ouvrir au Québec, soit Sept-Iles et Boucherville. Après vérifications et preuves à l'appui, celui de Sept-Iles a ouvert le jeudi 4 juin 1970 et celui de Boucherville a ouvert le vendredi 3 juillet 1970. Le nôtre a bel et bien été le premier, il a ouvert le vendredi 22 mai 1970 à 8,30h pm. C'est M. Armand Veilleux, qui avait opéré plusieurs salles de cinéma auparavant, qui décida de construire le premier cinéma en plein air au Québec, qu'il a conçu et installé lui-même dans le secteur de Jersey-Mills près de la rivière (photo 1, 2, 3 et 4). Notre ciné-parc était prêt depuis plus d'un an, mais il ne pouvait opérer parce que la loi le permettant tardait à être adoptée. Las d'attendre, M. Veilleux, qui avait la réputation de ne pas avoir froid aux yeux, est allé rencontrer le ministre des Affaires Culturelles M. Jean-Noël-Tremblay et lui a dit: «Quand allez-vous modifier la Loi? Que tu le veuilles ou non, mon ciné-parc sera en opération en mai prochain...». Il avait prévu ouvrit le 15 mai 1970, mais, en raison d'un imbroglio avec le distributeur France-film, l'ouverture officielle a eu lieu le vendredi 22 mai 1970 à 8,30h pm. Les deux premiers films à l'affiche ont été «La Bataille de San Sebastien» avec Anthony Quinn et «La Déesse de feu» avec Ursula Andress (photo 5).



C'était le bon vieux temps, pas si lointain, alors qu'on s'en allait en famille, les enfants en pyjama avec du pop-corn, des friandises et de la liqueur, assis derrière la voiture. Il y en avait même qui faisaient embarquer le monde dans le coffre pour payer moins cher. Comme je demeurais tout près, mes deux filles partaient parfois avec des ami(e)s pour aller s'installer dans des sacs de couchage à l'orée de la forêt et regarder leur film favori. Le propriétaire a déjà raconté qu'il faisait plus d'argent avec les ventes du restaurant qu'avec les prix des billets d'entrée. La dernière soirée d'activité de notre ciné-parc fut le 14 septembre 2008. Dommage que ça ait fermé, c'était si agréable d'y aller de temps à autre.



Vous rêvez peut-être en secret que quelqu'un reprenne un jour cette entreprise et pouvoir ainsi assister à de nouvelles projections de film à cet endroit? Oubliez ça, c'est purement et simplement impossible. Après la fermeture, le site a été laissé à l'abandon pendant plusieurs années et les ruines se sont progressivement détériorées. Puis, il y a quelques années, le grand terrain où il était situé a été acheté par un promoteur immobilier qui a nivelé les lieux et aménagé un important développement immobilier composé de grands et luxueux appartements qui occupent maintenant tout l'espace (photo 6, de 2023). Le ciné-parc à Saint-Georges n'est plus maintenant qu'un souvenir nostalgique. Est-ce que ça ne vous manque pas parfois? Photo 1 (de 1979) du fonds Claude Loubier. Photo 6 courtoisie de Guy Roy. Texte et recherches de Pierre Morin. Merci à Sylvie Tanguay pour sa collaboration relativement aux dates d'ouvertures des ciné-parcs. Visionnez tous les textes de la Société historique