Lorsqu’on pense à la violence conjugale, on imagine souvent les coups, les cris, les menaces. Mais il existe des formes plus silencieuses, tout aussi destructrices, qui se cachent derrière des silences lourds, des regards contrôlants, des mots qui blessent sans laisser de trace physique. Parmi ces formes de violence méconnues se trouve le suicide forcé. On fait référence ici aux femmes brisées à petit feu, vidées de leur force, de leur lumière, de leur espoir. Des femmes enfermées dans un cycle de manipulation, d’humiliation et d’emprise, jusqu’à ne plus voir d’autre issue que la mort.



Dans ces cas, il ne s’agit pas d’un suicide, il s’agit d’un féminicide déguisé. Le résultat d’un contrôle psychologique extrême, d’un isolement total, de menaces constantes, de dénigrement quotidien. Le conjoint violent ne lève parfois même pas la main, il tue avec les mots, avec la peur, avec l’absence de sortie.



Le suicide forcé survient lorsque la victime est tellement prise au piège qu’elle finit par croire que sa disparition est la seule manière d’échapper à l’enfer. Dans certains cas, le partenaire l’y pousse ouvertement, lui répétant qu’elle ne vaut rien, qu’elle ferait mieux de mourir. D’autres fois, il construit patiemment un environnement si toxique que la mort semble être la seule échappatoire possible.



Ce n’est pas un geste libre, ce n’est pas un choix. C’est un crime.



Reconnaître le suicide forcé comme une conséquence de la violence conjugale est essentiel pour protéger les victimes. Trop de femmes meurent dans l’ombre, sans que l’on comprenne vraiment pourquoi. Trop souvent, leur histoire se termine par une phrase brutale « elle n’en pouvait plus ». Il est temps de comprendre pourquoi elle n’en pouvait plus. De reconnaître les mécanismes invisibles qui détruisent de l’intérieur, jour après jour. Car chaque femme qu’on écoute, chaque réalité qu’on expose, devient un pas de plus pour sauver une vie.

Si tu te poses des questions sur ta relation et/ou sur les conséquences sur ton enfant suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.