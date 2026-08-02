La Société Historique Sartigan
Église, monument et kiosque il y a plus de 100 ans
LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN
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Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.
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