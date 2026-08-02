Église, monument et kiosque il y a plus de 100 ans

La Société historique Sartigan détient de nombreuses photos du secteur historique de notre ville, dans les environs de l'église. L'examen attentif de ces photos nous fournit beaucoup d'informations sur les étapes du développement de cette agglomération, quand on prend le temps d'en examiner les détails. Voyez la première image, une rare photo à l'époque où il n'y avait pas encore de monument équestre ni de kiosque en avant de l'église. C'était en 1910. Certes, il y avait le presbytère et l'ancien couvent, mais ne trouvez-vous pas qu'il manque quelque chose? Pas de monument ni de kiosque.

1912 fut une année spéciale, avec l'arrivée d'un nouveau pont et l'érection d'un remarquable monument équestre, la statue de Saint-Georges. On les voit sur la 2e photo qui serait de 1914: quelqu'un a éternisé l'image de ces deux nouveautés en les captant sur un cliché exceptionnel. C'est certes une belle illustration, mais c'est aussi bizarre de réaliser que le kiosque n'était pas là.

Peu de temps plus tard, en 1915, on érige un magnifique kiosque entre le monument et la rivière; on les voit tous les trois (kiosque, monument et pont) près l'un de l'autre sur la 3e photo, peut-être la première photo de ce kiosque. Scène semblable à la photo 4. Pour vouloir se doter de cette statue et de ce kiosque, il fallait vraiment que les géorgiens soient fiers de leur ville. À cette époque, la ferveur religieuse était à son sommet, et les citoyens ont fait en sorte que l'environnement de leur église soit attrayant et convivial. On a même organisé une grande fête pour célébrer l'inauguration de ce kiosque, voyez la foule des nombreux spectateurs lors de la bénédiction de cette nouvelle attraction, comme on le constate aux 5e et 6e photo, de 1915. Les gens étaient enthousiastes de pouvoir admirer ces nouveautés. Ce sont les membres de la fanfare locale, dirigée par M. Jules Moisan, qui ont «étrenné» le kiosque, ils étaient chargés d'animer la foule avec leur musique entrainante.

Cette petite construction fut le théâtre de toutes sortes de manifestations politiques, artistiques ou récréatives. C'était un site attrayant pour toute la population, voyez une photo où on aperçoit un enfant glissant dans la pente abrupte juste en arrière du kiosque (photo 7). Une photo en couleur nous offre une vue d'ensemble sur l'environnement du secteur où était situé ce kiosque vers 1935 (photo 8 ). Vers 1960, on l'a déménagé au Camp Jociste, aujourd'hui appelé le parc des 7-Chutes. En voici la photo (photo 9 ). On le rafistola tant bien que mal en 1985, mais on rapporte qu'il fut démoli pour cause de vétusté vers 1990.

Photo 1 du fonds Constantin Berberi. Photo 2 du fonds Daniel Lessard. Photo 3 du fonds Paulin Poirier. Photos 4, 5 et 6 du fonds Claude Loubier. Photo 7 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Photo 8 du fonds BAnQ. Photo 9 du fonds Yvon Thibodeau. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique