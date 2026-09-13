L'histoire des taxis à Saint-Georges

L'histoire des taxis dans notre ville remonte à bien plus loin qu'on peut l'imaginer à prime abord. Avant l'arrivée des automobiles, le service de taxis hippomobiles existait déjà. Sachant que les trains sont arrivés à Saint-Georges à partir de 1907, voici une photo ancienne sur laquelle nous voyons cinq chauffeurs de taxis près de leurs carrioles dans la cour de la gare, attendant l'arrivée des voyageurs (photo 1). En 1909, l'hôtel Murtha fit paraitre une annonce qu'elle offrait le service de transport pour la gare avec sa nouvelle auto de marque Comet (photo 2). En 1941, les autorités de la gare affichèrent un «règlement concernant taxis et voitures faisant service d'hôtel» (photo 3). Au fil des décennies, les postes de taxis se sont graduellement multipliés. Certains se donnaient des noms importés des grandes villes, tels les postes Dominion (dans l'Est) et Windsor (dans l'Ouest). Voyez l'affiche du taxi Dominion sur la façade du restaurant et salle de pool Black Cat sur la 1re avenue vers 1940 (photo 4). Leur numéro de téléphone était alors le 22, et vers 1960, ils ont changé officiellement de nom, délaissant celui de Dominion pour adopter simplement leur numéro de téléphone pour devenir le Taxi 22. Ils ont établi leur poste de l'autre côté de l'avenue, comme on le constate à une photo vers 1950 (photo 5). La même chose est arrivée pour le taxi Royal de la 2e avenue qui a choisi en 1947 d'abandonner leur nom antérieur pour prendre celui de leur téléphone, devenant ainsi le taxi 90 (photo 6). Voyez la liste des taxis en opération dans les années '50, provenant de l'annuaire téléphonique de 1955 (photo 7). Remarquez que le taxi 55 était également en voie d'adopter son nom de téléphone au lieu de celui de «Chez Georges», référant au nom de son propriétaire Georges-Émile Gilbert qui opérait aussi le restaurant Chez Georges dans l'immeuble qui logeait alors le magasin Dallaire au rez-de-chaussée (photo 8 ). Le changement s'est opéré en raison du fait que Georges-Émile a progressivement abandonné cette occupation après avoir acquis une autre entreprise, les Liqueurs Saint-Georges. Cette liste de 1955 mentionne le «Taxi Central» qui était sur la 1re avenue. Je ne me souviens pas de celui-ci. Quelqu'un sait où au juste? Le même annuaire cite quatre postes de taxis dans l'Est et trois dans l'Ouest. Le Bellevue était en face de l'école Dionne. Saviez-vous que jusque dans les années '50, les taxis portaient une calotte du genre de celle illustrée à la photo 9. Encore mieux: voyez la liste de tous les postes de taxis de Saint-Georges de l'annuaire de 1961 (photo 10). On y mentionne même les noms de tous les chauffeurs. Il manque le poste Chez Ben dans l'Ouest, qui était à côté de la salle de billard (photo 11). Un événement majeur dans le domaine du taxi est survenu le 2 mars 1993, alors que tous les postes de taxi ont fusionné et se sont regroupés sous le nom de Taxi du Pont, qui était situé au coeur de la ville, à l'intersection de la 1re avenue et de la 118e rue (photo 12). La liste complète à la photo 13. L'immeuble qui logeait la Taxi du Pont inc fut démoli en octobre 2012 et son site a été transformé en stationnement, en face du Resto-Bar le Rock-Café sur la 1re avenue. Aujourd'hui, la compagnie les Taxis du Pont Inc existe encore, regroupant tous les taxis de Saint-Georges, au 11280 de la 2e avenue, pas très loin du centre sportif Lacroix-Dutil. Photos 1, 4, 6 et 8 du fonds Claude Loubier. Photo 3 courtoisie de Gérard Boucher. Photo 5 courtoisie de Régis Poulin. Photo 10 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo12 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique