L'ancienne pharmacie Rexall des années '40 au Centre-Ville

Cette photo est exceptionnelle. Le photographe s'est amusé à la colorer, ce qui lui confère un cachet spécial. C'était un secteur très achalandé, en plein centre-ville, au coin de la 1re avenue et de la 120e rue. Mais une telle affluence était inhabituelle, il se passait quelque chose de spécial. Pourquoi tant de gens revêtus de leurs chics habits semblent-ils ainsi s'attrouper à cet endroit? La raison en est que c'était l'ouverture officielle de la pharmacie Rexall, dont le propriétaire était M. Léonce Dion, pharmacien. Rexall était le nom d'une chaîne de pharmacies qui fut fondée à Boston en1902. Implantée au Canada en 1904, l'enseigne s'est propagée rapidement dans toutes les provinces, particulièrement dans les années 40 et 50. Le concept était génial pour l'époque. Le pharmacien prenait soin de ses clients sur une base individuelle. Les gens ayant un problème de santé se rendaient à la pharmacie espérant recevoir l'aide du pharmacien. La compagnie Rexall fabriquait elle-même plus de 5000 produits pharmaceutiques vendus exclusivement dans les établissements Rexall. En plus d'y vendre des médicaments, on y offrait aussi toutes sortes de marchandises, incluant des liqueurs douces, de la crème glacée et des friandises diverses. Il y avait même un comptoir-lunch. Voyez la publicité parue dans le journal l'Éclaireur à l'époque (photo 2). En fait, les pharmacies Rexall sont devenues des lieux de rassemblements populaires grâce à leurs comptoirs-lunchs et leurs fontaines à liqueur. Il y avait même des ventes «à une cenne». Le propriétaire avait placardé sont immeuble d'une grande affiche annonçant sa pharmacie comme on le voit à la photo 3 du 7 octobre 1940. Puisqu'il s'agissait d'une chaîne provenant des États-Unis et établie aussi dans tout le Canada, on constate que les affiches étaient alors bilingues, on y mentionne «drugstore» et «soda-lunch» ainsi que «soda fountain». La pharmacie Rexall fut en opération à cet endroit pendant 10 ans, de 1940 à 1950. Au 2e étage, on voit à la fenêtre l'annonce des courtiers d'assurance Crépeau et Rodrigue, où ils eurent leur premier bureau dans notre ville.

Cette pharmacie fut achetée en 1950 par le pharmacien Benoit Morin qui opéra à cet endroit peu de temps, puisqu'il acheta une autre pharmacie, celle de Vander-Hayden où il se relocalisa, dans l'ancien immeuble de l'hôtel Maguire (photo 4), à côté de la Banque Canadienne Nationale, en face de l'ancien pont de fer (ancienne pharmacie de Maurice Vander-Heyden). Après le départ de la pharmacie Rexall de son premier site, ce fut le restaurant du Coin qui s'y installa, puis le magasin Chez Clothing (photo 5, de 1960). Puis dans les années '60, la banque Canadienne Nationale qui passa au feu en 1966. Puis d'autres, dont le restaurant Pop-Rétro. Puis le commerce Animo-Dépôt. Et finalement le dépanneur Mokolo aujourd'hui. De l'autre côté de la rue (sur la 1re photo), on aperçoit un édifice que le photographe a colorée en jaune. C'était alors le premier bâtiment au sud du ruisseau d'Ardoise. C'était une épicerie affiliée à la bannière A & P, chaine qui opérait plus de 12,000 points de vente aux USA et au Canada. Remarquez la grande affiche de Coca-Cola placardée sur le mur de l'édifice, en-dessous de l'annonce de cigarettes «Wings». Il semble qu'elle passa au feu peu après. J. A. (Aristide) Roberge acheta le terrain vers 1945. Il y érigea un nouvel édifice dans lequel il démarra vers 1946 un commerce de mercerie. Ce magasin devint plus tard la propriété de son fils Marc, dont le leitmotiv était «Marc Roberge mon tailleur». Wow, que de souvenirs! Ces nombreux commerces qui reflètent l'évolution historique de notre ville. Photo 1 du fonds Victor Rodrigue. Photo 2 du journal l'Éclaireur du 23 mars 1944, page 75. Photo 3 du fonds Renaud Gilbert. Photos 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Recherches de Pierre Morin et de Paulin Poirier. Texte de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique