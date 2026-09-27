Nous joindre
Publicité
Chroniques

La Société Historique Sartigan

L'ancienne pharmacie Rexall des années '40 au Centre-Ville

01-231a-Pharmacie-Rexall-couleur.jpg
1 / 5
Photo: La Société Historique Sartigan

809vues

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN

Cette photo est exceptionnelle. Le photographe s'est amusé à la colorer, ce qui lui confère un cachet spécial. C'était un secteur très achalandé, en plein centre-ville, au coin de la 1re avenue et de la 120e rue. Mais une telle affluence était inhabituelle, il se passait quelque chose de spécial. Pourquoi tant de gens revêtus de leurs chics habits semblent-ils ainsi s'attrouper à cet endroit? La raison en est que c'était l'ouverture officielle de la pharmacie Rexall, dont le propriétaire était M. Léonce Dion, pharmacien.

Rexall était le nom d'une chaîne de pharmacies qui fut fondée à Boston en1902. Implantée au Canada en 1904, l'enseigne s'est propagée rapidement dans toutes les provinces, particulièrement dans les années 40 et 50. Le concept était génial pour l'époque. Le pharmacien prenait soin de ses clients sur une base individuelle. Les gens ayant un problème de santé se rendaient à la pharmacie espérant recevoir l'aide du pharmacien. La compagnie Rexall fabriquait elle-même plus de 5000 produits pharmaceutiques vendus exclusivement dans les établissements Rexall.

En plus d'y vendre des médicaments, on y offrait aussi toutes sortes de marchandises, incluant des liqueurs douces, de la crème glacée et des friandises diverses. Il y avait même un comptoir-lunch. Voyez la publicité parue dans le journal l'Éclaireur à l'époque (photo 2). En fait, les pharmacies Rexall sont devenues des lieux de rassemblements populaires grâce à leurs comptoirs-lunchs et leurs fontaines à liqueur. Il y avait même des ventes «à une cenne». 

Le propriétaire avait placardé sont immeuble d'une grande affiche annonçant sa pharmacie comme on le voit à la photo 3 du 7 octobre 1940. Puisqu'il s'agissait d'une chaîne provenant des États-Unis et établie aussi dans tout le Canada, on constate que les affiches étaient alors bilingues, on y mentionne «drugstore» et «soda-lunch» ainsi que «soda fountain». La pharmacie Rexall fut en opération à cet endroit pendant 10 ans, de 1940 à 1950. Au 2e étage, on voit à la fenêtre l'annonce des courtiers d'assurance Crépeau et Rodrigue, où ils eurent leur premier bureau dans notre ville. 
Cette pharmacie fut achetée en 1950 par le pharmacien Benoit Morin qui opéra à cet endroit peu de temps, puisqu'il acheta une autre pharmacie, celle de Vander-Hayden où il se relocalisa, dans l'ancien immeuble de l'hôtel Maguire (photo 4), à côté de la Banque Canadienne Nationale, en face de l'ancien pont de fer (ancienne pharmacie de Maurice Vander-Heyden).

Après le départ de la pharmacie Rexall de son premier site, ce fut le restaurant du Coin qui s'y installa, puis le magasin Chez Clothing (photo 5, de 1960). Puis dans les années '60, la banque Canadienne Nationale qui passa au feu en 1966. Puis d'autres, dont le restaurant Pop-Rétro. Puis le commerce Animo-Dépôt. Et finalement le dépanneur Mokolo aujourd'hui.

De l'autre côté de la rue (sur la 1re photo), on aperçoit un édifice que le photographe a colorée en jaune. C'était alors le premier bâtiment au sud du ruisseau d'Ardoise. C'était une épicerie affiliée à la bannière A & P, chaine qui opérait plus de 12,000 points de vente aux USA et au Canada. Remarquez la grande affiche de Coca-Cola placardée sur le mur de l'édifice, en-dessous de l'annonce de cigarettes «Wings». Il semble qu'elle passa au feu peu après. J. A. (Aristide) Roberge acheta le terrain vers 1945. Il y érigea un nouvel édifice dans lequel il démarra vers 1946 un commerce de mercerie. Ce magasin devint plus tard la propriété de son fils Marc, dont le leitmotiv était «Marc Roberge mon tailleur». 

Wow, que de souvenirs! Ces nombreux commerces qui  reflètent l'évolution historique de notre ville.

Photo 1 du fonds Victor Rodrigue. Photo 2 du journal l'Éclaireur du 23 mars 1944, page 75. Photo 3 du fonds Renaud Gilbert. Photos 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Recherches de Pierre Morin et de Paulin Poirier. Texte de Pierre Morin.  

Visionnez tous les textes de la Société historique

Fondée en 1992, la Société Historique Sartigan est un organisme à but non-lucratif, financé par les dons, dont la mission est la protection, l'interprétation, la valorisation et la diffusion du patrimoine de Saint-Georges et de ses environs.

 


Centre culturel Marie-Fitzbach (4e étage)
250,18e Rue, CP 6
St-Georges (Qc) G5Y 4S9
418 227-6176
www.shsartigan.com  -  shsartigan@hotmail.com

facebook.com/shsartigan

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le quartier Sud d'autrefois de la Station
ChroniquesPublié à 8h00

Le quartier Sud d'autrefois de la Station

LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE SARTIGAN Vous n'avez jamais entendu parler de la Station Nord? Ou Station Sud? Normal, personne n'a jamais utilisée cette expression pour parler de ce quartier. Quand on réfère aujourd'hui au secteur de la Station, on pense généralement que c'est la partie au nord de la rivière Famine. Mais au siècle dernier, dans ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Doit-on craindre l’intelligence artificielle?
ChroniquesPublié le 28 septembre 2026

Doit-on craindre l’intelligence artificielle?

D’entrée de jeu, je dois avouer que, face aux nouvelles technologies, je ne suis pas un de ces maniaque que l’on qualifie de «geek» ou de «nerd.» Pour moi, un téléphone cellulaire, c’est encore fait pour recevoir et placer des appels. Je possède un téléphone intelligent, mais l’utilisateur ne l’est pas nécessairement. ...

LIRE LA SUITE
Publicité
Identifier les « red flags » en amour
ChroniquesPublié le 26 septembre 2026

Identifier les « red flags » en amour

Ces petits drapeaux rouges qui nous disent de nous méfier de quelque chose sont également présents en amour. Dans le cadre de nos interventions au Havre l’Éclaircie, on parle souvent de « red flags » et comment les identifier.  Des signaux pour alerter C’est quoi un « red flag » en amour? Ce sont des signaux qui peuvent nous alerter sur ...

LIRE LA SUITE
Publicité

Contacter Pierre Morin