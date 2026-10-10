Le Sillon
Quand la maladie mentale touche une personne, elle touche aussi son entourage
Nous avons tous une santé mentale. Et, directement ou indirectement, la maladie mentale fait partie de la réalité de nombreuses familles. Lorsqu’une personne que l’on aime vit avec un trouble de santé mentale, c’est souvent toute une famille, un couple ou un réseau d’amis qui doit s’adapter. On cherche à comprendre. On s’inquiète. On essaie d’aider, parfois sans vraiment savoir comment. On se questionne sur ce qu’il faut dire, sur ce qu’il vaut mieux éviter, sur les limites à poser… et sur la bonne façon d’être présent sans prendre toute la place.
Pour le proche, le quotidien peut devenir une succession de hauts et de bas. Il peut y avoir de l’inquiétude, de l’impuissance, de la culpabilité, de la fatigue ou même de la colère. Et il n’est pas toujours facile d’en parler. Parce que lorsqu’on aime quelqu’un qui va moins bien, on a souvent le réflexe de penser d’abord à cette personne.
« Comment puis-je l’aider? »
Mais une autre question mérite aussi d’être posée :
« Et moi, comment vais-je? »
Prendre soin de sa propre santé mentale ne signifie pas abandonner son proche. Au contraire. Reconnaître ses limites, prendre une pause, chercher de l’information, parler de ce que l’on vit et aller chercher du soutien peuvent permettre de mieux traverser les périodes difficiles. Il n’est pas nécessaire d’attendre d’être complètement épuisé pour demander de l’aide.
C’est justement l’un des messages importants de la Semaine de sensibilisation aux maladies mentales : la santé mentale nous concerne tous. Un parent, un enfant, un frère, une sœur, un conjoint, un ami… chacun peut être touché par la réalité d’une personne vivant avec un trouble de santé mentale. Et chacun peut avoir besoin d’être écouté, informé et soutenu. À l’occasion de cette semaine de sensibilisation, prenons donc le temps de regarder la maladie mentale autrement. Avec moins de jugement, davantage de compréhension et surtout, avec l’idée que personne ne devrait avoir à porter cette réalité seul.
Et si vous êtes vous-même un membre de l’entourage d’une personne vivant avec un trouble majeur de santé mentale, Le Sillon, nous sommes là pour vous écouter, vous accompagner et vous aider à trouver des façons de mieux vivre votre rôle de membre de l’entourage.
Catherine Cliche
Directrice générale, Le Sillon
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