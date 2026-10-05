Rions un peu (11)

Vous avez acheté votre droit de chialer en allant voter, vous en avez plein votre casque de la politique, des folies de Trump et du lot de mauvaises nouvelles dont on nous bombarde à journée longue, alors, comme moi, vous êtes dus pour un petit moment de répit avec ces petites histoires drôles reçues ou récoltées dans la sphère Internet.

Amusons-nous!

Problème de bain

Un homme va chez le médecin et se plaint d’avoir du mal à dormir. Au lieu de lui prescrire des somnifères, le médecin lui propose autre chose :

- Vous allez prendre chaque soir, au coucher, un verre de lait et un bain chaud. Revenez me voir dans une semaine et nous ferons le point.

Une semaine plus tard, l’homme revient :

- Avez-vous respecté ce que je vous ai prescrit? demande le docteur.

- Pas de problème pour le verre de lait, dit l’homme, mais le bain, je n’arrive pas à tout boire!

Bien dressé

Deux singes discutent dans un laboratoire :

- Tu vois le type en blouse blanche là-bas ? Eh bien, j’ai réussi à la dresser. À chaque fois que j’appuie sur ce bouton, il m’apporte une banane.

Pas à ce point

Une femme demande à son mari :

- Chéri, que ferais-tu si je mourais?

- Je deviendrais dingue

- Tu te remarierais?

- Je n’ai pas dit complètement dingue!

Température

Il est commun d’entendre en hiver : «Fermez la porte, il fait froid dehors!» Mais une fois la porte fermée, fera-t-il moins froid dehors?

Étranges définitions

Être au bout de son rouleau : situation très peu confortable, surtout quand on est aux toilettes.

Facebook : le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridicule

GPS : seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur chemin.

Porte-clefs : invention très pratique qui permet de perdre toutes ses clefs d’un seul coup.

Voiture : invention ingénieuse permettant de contenir 110 chevaux dans le moteur et un âne au volant.

Parents : deux personnes qui t’apprennent à marcher et à parler pour ensuite te dire de t’asseoir et de te taire.

En Ferrari sur l’autoroute

Sur l’autoroute, un contrôleur radar enregistre une Ferrari à 20 km/h. Le policier rattrape le véhicule et tape à la vitre pour demander des explications.

Au volant, une blonde lui répond en souriant : «Je respecte les limites de vitesse indiquées sur les panneaux. Il y est écrit «A 20», alors je vais à 20 km/h.»

En souriant, le policier répond : «Mais non, «A 20», c’est le numéro de l’autoroute, ce n’est pas la limite de vitesse.»

En regardant la passagère, blonde aussi, il rajoute : «Et vous devriez vous dépêcher car votre amie a l’air d’être malade; elle est toute blanche.»

Et la conductrice de répondre : «Je crois que c’est parce qu’on vient de quitter l’«A 410.»

Le spécialiste

Un homme qui souffre beaucoup se précipice chez le docteur et dit en entrant dans le cabinet : «Docteur, j’ai horriblement mal au testicule gauche. Je vous en prie, faites quelque chose.»

Le docteur répond : «Vous avez mal lu la plaque qui est sur la porte d’entrée; je suis docteur en droit.

«Ah bon, excusez-moi, je ne savais pas qu’aujourd’hui, on était spécialisé à ce point.»

La messe est dite

Un prêtre avait été invité à célébrer la messe du dimanche dans un camp de nudistes. À la fin de la messe, l’organisateur l’interroge :

«Quelle a été votre impression de vous trouver ainsi devant des centaines de personnes totalement dévêtues?»

«J’étais inquiet» avoua-t-il.

«Pour quelle raison?»

«Je me demandais où ces fidèles allaient trouver l’argent au moment de la quête.»

Analyse d’urine

De nos jours, il y a de moins en moins de médecins dans les zones rurales et les laboratoires sont regroupés dans les grands centres urbains. Pour faire une analyse d’urine, cela devient de plus en plus compliqué. Mais il y a toujours place pour la débrouillardise pour effectuer un test maison.

Procédez ainsi : sortez à jeun à l’extérieur et urinez :

Si les fourmis viennent tout boire : Diabète

Si vous pissez sur vos pieds : Prostate

Si, à cause du froid, la petite vapeur qui monte sent le grillé : Cholestérol

Si, en urinant, le jet zigzague : Parkinson

Si, au moment de secouer le zizi t’as mal au poignet : Arthrose

Et, si en rentrant à la maison t’as encore le zizi dehors : Alzheimer

De fiers catholiques

Trois hommes et une femme, tous catholiques, prennent un café sur la place Saint-Pierre, au Vatican.

Le premier homme dit à ses amis : «Mon fils est prêtre, quand il entre dans une pièce, tout le monde lui dit «Mon Père.»

Le deuxième homme déclare : «Mon frère est évêque. Quand il entre dans une pièce, les gens lui disent «Monseigneur.»

Et le troisième de renchérir en disant : «Mon cousin est cardinal. Quand il entre dans une pièce, chacun s’incline et dit «Votre Éminence.»

S’adressant à la femme jusque-là silencieuse, les trois hommes lui demandent : «Et vous?»

Elle répond avec un large sourire : «J’ai une fille grande et mince, 95 centimètres de tour de poitrine, 60 centimètres de tour de taille, 90 centimètre de hanche et quand elle entre quelque part, tous les hommes disent : «Mon Dieu!»

Un reportage intéressant

Un jeune journaliste de Radio-Canada avait entendu parler d’un vieux juif qui se rendait depuis toujours, deux fois par jour, prier au mur des Lamentations à Jérusalem. Pensant tenir un sujet de reportage intéressant, il se rend sur place et voit venir un vieil homme marchant lentement et se dirigeant vers le mur des Lamentations.

Après trois quarts d’heure de prières et alors qu’il s’éloigne, appuyé sur sa canne, le journaliste s’approche pour l’interviewer :

- Excusez-moi Monsieur, depuis combien de temps venez-vous prier ici?

- Plus de 65 ans, répond le vieil homme.

- 65 ans, c’est incroyable et pourquoi priez-vous?

- Je prie pour la paix entre les chrétiens, les juifs et les musulmans. Je prie pour la fin de toutes les guerres et de la haine.

- Et que ressentez-vous après 65 ans de prières?

- J’ai vraiment l’impression de parler à un mur…

Courage

Il ne reste que 838 jours au mandat de Donald Trump et 28 jours avant les élections de mi-mandat

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Pensée de la semaine

Je nous dédie, à toutes et tous, la pensée de la semaine :