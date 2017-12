L’auteur beauceron Alain Lessard lance une collection de livres de Noël

C’est aujourd’hui (14 décembre) que l’auteur beauceron Alain Lessard lance sa collection de livres de Noël.

Les deux premiers ouvrages, Poussières d’étoiles et Rapetisse-Bedaine sont disponibles tandis que les trois autres tomes le seront l’an prochain.

Les bouquins mettent en vedette six lutins qui se trouvent dans le monde féérique de Frima. « Quand on voit les lutins de Noël, ils sont souvent verts, rouges ou blancs. Ils ont souvent la même personnalité et leur tâche est de fabriquer des cadeaux. Ils sont très actifs, drôles et solidaires », a résumé l’auteur, qui a voulu ajouter une touche colorée à chacun des petits hommes aux oreilles pointues.

« Quand les gens vont lire les livres et qu’ils viendront à Frima, ils n’auront pas l’impression que chaque lutin est pareil », a-t-il ajouté.

Après avoir visité plusieurs parcs thématiques au Canada et aux États-Unis au cours de la dernière année, l’équipe derrière le projet a constaté que le public s’associait beaucoup aux personnages des lieux.

L’équipe de Woodooliparc s’est entourée de l’illustrateur Guillaume Demers.