Québec Issime, Beach Bums et Guylaine Tanguay au Nashville en Beauce

Le comité de Nashville en Beauce a dévoilé une partie de sa programmation pour sa 11e édition, qui se tiendra du 26 juillet au 5 août 2018 à la Place transport Raymond Tardif (aréna).

Le spectacle « Cow-boy, de Willie à Dolly » créé par Québec Issime aura lieu lors de la première fin de semaine, soit le 27 juillet. La production fera voyager son public avec les chansons de Garth Brooks, Shania Twain, Bobby Haché, Patsy Cline, Johnny Cash…

Sur scène, une équipe complice sera réunie avec des musiciens chevronnés, qui feront honneur à toutes les subtilités de la musique country. Un trip musical qui saura assurément plaire à tous.

Les billets sont présentement en vente au coût de 36 $ en prévente jusqu’au 14 juillet. Ensuite, ils seront à 40 $ en admission général et 42 $ pour les billets VIP (quantité limitée).

Lors de la deuxième fin de semaine, deux spectacles seront offerts le 3 août avec les Beach Bums, hommage aux Beach Boys, et Guylaine Tanguay. Cette dernière présentera son spectacle « La fièvre du country », qui rendra aux hommages aux plus grands noms de l’épopée country comme Hank Williams, Merle Haggard, Georges Jones, Kenny Rogers ainsi que quelques Québécois tels que Willie Lamothe, Lucille Star, Marcel Martel, Renée Martel et Patrick Normand. La chanteuse est l’une des artistes country les plus en demande de la province.

Quant au Beach Bums, le groupe fera plonger le public dans une ambiance joyeuse et ensoleillée. Ce band existe depuis 1998 et leur complicité sur la scène est palpable.

Les billets pour cette soirée sont en vente à 30 $ jusqu’au 14 juillet. Puis, ils le seront à 33 $ en admission générale et 36 $ en VIP.

En combo pour les soirées du 27 juillet et 3 août, il en coûtera 60 $ en admission générale en prévente jusqu’au 14 juillet ou 67 $ après cette date. VIP combo à 72 $.

Les billets sont disponibles au Marché Abénakis (1775, 8e rue (Quatre-Chemins) à St-Prosper). 418.594.5272 ou commandez-les au 418.313.3850 pour les recevoir par le poste.

Sur Internet

www.nashvilleenbeauce.com