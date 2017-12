Le père Noël et la mère Noël à la rencontre des enfants à Beauceville

Un après-midi de Noël s'est déroulé à la salle des Chevaliers de Colomb de Beauceville hier, dimanche le 17 décembre, de 13 h 30 à 15 h 30, Pour l'occasion, l'organisateur de l'événement a expliqué à EnBeauce.com que la tradition du père Noël qui rencontre les enfants s'était perdue pendant les dix dernières années, mais qu'elle avait été renouvelée depuis l'an passé pour le plaisir des petits et des grands.

Le père Noël et la mère Noël ont donc remis des surprises et des cadeaux aux enfants pendant l’activité dimanche dernier, et les ont tous rencontrés les uns à la suite des autres.

Il y a également eu du maquillage pour les enfants, une table de décoration de flocons où les petits pouvaient bricoler leur propre flocon de neige, et y ajouter les ornements de leur choix avec le matériel à leur disposition, ainsi qu’une chasse aux lutins vers 14 h 30. Un lunch a aussi été servi aux parents et aux enfants présents durant l'activité.

« On avait déjà organisé un événement du genre l'an passé, mais il n'y avait pas eu beaucoup d'achalandage car il y a eu du verglas cette journée-là, forcant ainsi les citoyens de Beauceville à rester à la maison », a expliqué celui qui était en charge de l'organisation de l'événement, le Grand chevalier du Conseil 2910 de Beauceville, Roch Plante.

« Cette année, je m'attends à ce qu'on reçoive de 75 à 80 enfants pendant l'après-midi. On a envoyé des invitations dans les écoles des environs, alors je crois qu'on va dépasser le nombre prévu de visiteurs », a-t-il ajouté.

M. Plante nous a finalement expliqué que cette tradition du père Noël d'aller à la rencontre des enfants à Beauceville perdurait depuis les années 1970 pour l'organisation des Chevaliers de Colomb de la municipalité, mais que celle-ci avait perdu sa magie lors des dix dernières années.

« J'ai eu l'impression que l'ambiance des Fêtes était disparue pendant une dizaine d'années. Heureusement, nous avons ramené cette tradition au goût du jour pour son édition 2016, et avons fait de même aujourd'hui », a renchérit Roch Plante en début d'après-midi hier.

La Grand chevalier nous a enfin mentionné vouloir répéter l'événement l'an prochain. et avoir la ferme intention de renouveller la tradition lors des années à venir aussi.

Un reportage vidéo de l'événement préparé par notre journaliste Amélie Carrier, incluant l’arrivée du père Noël et de la mère Noël à Beauceville, sera publié mardi le 19 décembre prochain sur notre quotidien Web. Restez à l’affût !

Rappelons que la prochaine activité organisée par la Ville de Beauceville dans le cadre de la fête de Noël aura lieu lors du vendredi 22 décembre prochain. Il s'agira alors d'une soirée de patinage libre gratuite à l’aréna de Beauceville dans une ambiance des Fêtes. Toutes les familles seront invitées à participer à cet événement, qui aura lieu de 18 h 30 à 20 h.