Succès pour la 13e édition du Festival du film de Saint-Séverin

L'édition 2017 du Festival du film de Saint-Séverin, qui s'est déroulée du 28 septembre au 1er octobre derniers, a permis à la municipalité beauceronne d'accueillir plusieurs comédiens et réalisateurs québécois de renom. Les membres de l’organisation du festival estiment d'ailleurs que beaucoup de choses ont contribué au succès de cette 13e édition.

La participation des comédiens Guillaume Cyr et Gabriel Sabourin, du réalisateur Alexis Durand-Brault et de l'auteur, scénariste et réalisateur Pascal Gélinas, qui a également agi à titre de porte-parole, ont grandement contribué au succès de l'événement cette année.

Pascal Gélinas s'est donné généreusement au grand plaisir des festivaliers et les a accueillis en multipliant les échanges avec les invités.

La présence du comédien originaire de Sainte-Marie, Guillaume Cyr, venu présenter un court-métrage qu’il a réalisé ainsi qu’un long-métrage dans lequel il a tenu un rôle important, a ravi l’auditoire.

Ce dernier a également fait une promesse suite à son passage à Saint-Séverin, celle d’un retour l’an prochain pour une plus grande implication au sein de l’organisation du festival.

Le festival en activités

Une installation permanente d’un studio d’enregistrement était accessible à tous pendant le festival, afin que les invités expliquent aux visiteurs la démarche de leur travail de création.

Les festivaliers ont aussi pu profiter d’une programmation mêlant films documentaires, fiction, courts-métrages et films d’animation.

« Quoique très enthousiaste, l’assistance a été, en nombre, sensiblement la même que l’année précédente. Nous espérons que cet engouement contribuera à attirer un plus grand nombre de personnes en 2018 », ont expliqué les membres du comité organisateur après la fin de semaine de festivités.

« Un grand merci à notre porte-parole, Pascal Gélinas, aux invité(e)s qui se sont déplacé(e)s, aux bénévoles qui ont travaillé sans relâche et à nos commanditaires pour leur appui sans faille », ont-ils ajouté.

Notons que le comité organisateur de l'édition 2017 de cet événement était composé de Richard Lapointe, président, Denise Leclerc, administratrice, Suzie Guay, directrice générale, Louise Chamberland, coordonnatrice du comité de sélection, Luc Thibaudeau, secrétaire, Michelle Giguère, vice-présidente et Daniel Ferland, administrateur.

La 14e édition du Festival du film de Saint-Séverin aura lieu du 27 au 30 septembre 2018.