Activités à ne pas manquer en Beauce lors du 30 décembre 2017

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et d'activités pour le samedi 30 décembre 2017 à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection quotidienne d’événements à ne pas manquer dans la région.

Il y aura du patinage libre de 10 h à 11 h au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, sur la glace Canam. L'activité est gratuite et s'adresse à tous. Il suffit de téléphoner au 418-228-8155 pour en apprendre davantage.

Il y aura du patinage sur les patinoires extérieures des parcs Drouin, de la Famille et de l'Éveil de Sainte-Marie de 10 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30, ainsi que des activités libres sur ces mêmes patinoires de 14 h 30 à 17 h et de 19 h 30 à 21 h 30.

Il sera possible de s'adonner au hockey libre sur la patinoire et au patinage libre sur le sentier glacé de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon de 10 h à 12 h, de 13 h à 17 h ainsi que de 18 h à 22 h 30. Pour d'obtenir plus d'informations sur cette activité, il suffit de communiquer avec la municipalité au 418-889-9715.

Il sera possible de visiter gratuitement les expositions hivernales du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges de 11 h à 17 h. Il est possible d'obtenir plus d'informations à ce sujet en composant le 418-226-2271.

Une exposition de crèches de Noël sera présentée à la bibliothèque Honorius-Provost de Sainte-Marie, de 13 h à 16 h, jusqu'au 4 janvier 2018. Cette exposition est présentée gratuitement. Pour de plus amples informations, il faut communiquer avec le personnel de la bibliothèque au 418-387-2240.

Il y aura du badminton sur l'horaire spécial des Fêtes de 13 h à 16 h à la polyvalente de Saint-Georges. L'activité est gratuite pour les détenteurs de cartes loisirs et il faut débourser pour le terrain, la location de raquettes et la vente de volants sinon. Il est possible d'obtenir plus d'informations sur cette activité ou de réserver un terrain en composant le 418 228-8155.

Il y aura un bain libre sur l'horaire spécial des Fêtes de 13 h à 16 h à la polyvalente de Saint-Georges. L'activité est gratuite pour les détenteurs de cartes loisirs et sinon, il faut débourser 1,50 $ pour les 17 ans et moins, 3,50 $ pour les adultes et 5,00 $ pour les casques de bain. C'est toutefois gratuit pour les bébés de 2 ans et moins. À noter qu'un casque de bain est obligatoire pour cette activité. Plus d'informations en téléphonant au 418 228-8155.

Il y aura du patinage et des activités libres sur la patinoire extérieure de l'O.T.J. de Sainte-Marie de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30.

La zone Frima du Woodooliparc de Scott sera ouverte au public de 13 h à 21 h. Plus d'informations à ce sujet en téléphonant au 418-313-3443.