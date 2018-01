Malgré le froid, on célèbre le Nouvel An à Saint-Georges

Il faisait froid. Très froid. Mais, ils ont tout de même été plus d’une centaine de personnes présentes le 31 décembre au soir pour le passage de la nouvelle année en arrière du Centre sportif Lacroix-Dutil.

La température ressentie était de -32 et il fallait s’habiller chaudement et c’est ce que le public a fait lorsqu’il a commencé à arriver sur les lieux de la fête vers les 21 h. Musique d’ambiance, rigodons avec le groupe Beat Trip coverband et quelques feux étaient de la soirée.

À minuit, le ciel de Saint-Georges a été illuminé à la suite d’un feu d’artifice.