Activités à ne pas manquer en Beauce lors du vendredi 5 janvier 2018

EnBeauce.com vous présente ses choix de sorties et d'activités pour le vendredi 5 janvier 2018 à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection quotidienne d’événements à ne pas manquer dans la région.

Il sera possible de visiter gratuitement les expositions hivernales du Centre culturel Marie-Fitzbach de Saint-Georges de 10 h à 20 h 30. Il est possible d'obtenir plus d'informations à ce sujet en composant le 418-226-2271.

Il y aura du patinage sur les patinoires extérieures des parcs Drouin, de la Famille et de l'Éveil de Sainte-Marie de 10 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30, ainsi que des activités libres sur ces mêmes patinoires de 14 h 30 à 17 h et de 19 h 30 à 21 h 30.

Il sera possible de s'adonner au hockey libre sur la patinoire et au patinage libre sur le sentier glacé de la municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon de 10 h à 12 h, de 13 h à 17 h ainsi que de 18 h à 22 h 30. Pour d'obtenir plus d'informations sur cette activité, il suffit de communiquer avec la municipalité au 418-889-9715.

Le 52e tournoi Pee-Wee Lions-Beauce Atlas Sainte-Marie, qui aura lieu du 3 au 7 janvier 2018, se déroulera de 12 h 25 à 20 h 30 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Pour toute information, il est possible de contacter le responsable de l'événement, François Vachon, au lbelang@globetrotter.net.

Il y aura du patinage libre du temps des Fêtes Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges de 13 h à 14 h 30. L'activité s'adresse à tous et est gratuite. Il faut téléphoner au 418-228-8155 afin d'obtenir plus d'informations à ce sujet.

Il y aura du patinage et des activités libres sur la patinoire extérieure de l'O.T.J. de Sainte-Marie de 13 h à 17 h et de 18 h à 20 h 30.

La patinoire du parc Pomerleau, située sur la 32e Rue à Saint-Georges, est ouverte de 13 h à 21 h 30 tous les jours. Il suffit de téléphoner au 418-228-0249 pour obtenir plus d'informations.

L'anneau de glace du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges est ouvert de 13 h à 21 h 30 tous les jours. Plus d'informations en téléphonant au 418-226-2247.

Il y aura du patinage libre sur la glace Canam du Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges de 15 h 30 à 17 h. L'activité est gratuite et s'adresse à tous. Il suffit de contacter le 418-228-8155 afin d'obtenir davantage d'informations.

Ligue de hockey nord-américaine : le Cool FM de Saint-Georges affrontera les Draveurs de Trois-Rivières au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges, dès 20 h.

Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac : le restaurant La Gargouille d'East Broughton affrontera le Bar l'Entracte de Beauce-Centre à l'aréna d'East Broughton, dès 20 h 30.

Ligue de hockey Junior A Beauce-Frontenac : les Patriotes de Saint-Éphrem affronteront le Perfection Auto de Beauce-Etchemin à l'aréna Simon Nolet de Lac-Etchemin, dès 20 h 30.

Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches : les Bulldogs de Beauce-Centre affronteront le Lafontaine de Bellechasse à l'aréna municipal de Saint-Joseph, dès 20 h 30.

Ligue de hockey Junior AA Chaudière-Appalaches : les Bulls de Saint-Prosper affronteront le Cité Construction de Disraeli à l'aréna de Saint-Prosper, dès 21 h.