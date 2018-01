Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 6 janvier 2018

Le 52e tournoi Pee-Wee Lions-Beauce Atlas Sainte-Marie, qui aura lieu du 3 au 7 janvier 2018, se déroulera de 8 h à 20 h 25 au Centre Caztel de Sainte-Marie. Pour toute information, il est possible de contacter le responsable de l'événement, François Vachon, au lbelang@globetrotter.net

Il y aura du patinage sur les patinoires extérieures des parcs Drouin, de la Famille et de l'Éveil de Sainte-Marie de 10 h à 14 h 30 et de 18 h à 19 h 30, ainsi que des activités libres sur ces mêmes patinoires de 14 h 30 à 17 h et de 19 h 30 à 21 h 30.