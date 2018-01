Moulin La Lorraine : exposants recherchés

Le Moulin La Lorrain invite les artistes à poser leur candidature afin d’exposer leurs œuvres.

Ils ont jusqu’au 31 janvier pour le faire et s’adresse aux artistes visuels de toutes disciplines, et ce, autant à la relève qu’aux créateurs bien établis. Il est possible de présenter une demande d’exposition en solo, en duo ou en collectif.

Les propositions seront étudiées par un jury de pairs.

Pour soumettre une candidature, les artistes doivent composer un court texte représentant leur démarche artistique ainsi qu’un maximum de 15 photos numériques. Ils doivent également fournir leur curriculum vitæ.

Les dossiers peuvent être envoyés par la poste ou par courriel à info@moulinlalorraine.ca