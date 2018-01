Appel à projets : les artistes invités à se manifester

Le Conseil des arts et des lettres du Québec, la Ville de Lévis, la Municipalité régionale de comté de l’Islet et le Conseil de la culture des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches ont lancé leur deuxième appel de projets dans le cadre de l’entente de partenariat territorial en lien avec la collectivité de la Chaudière-Appalaches.

Pour y avoir droit, les artistes et les organismes professionnels doivent avoir comme adresse principale la même que l’un des partenaires et ont jusqu’au 6 avril 2018 pour déposer leur projet auprès du Conseil des arts et des lettres du Québec.

Le Conseil de la culture tiendra également deux séances d’information sur le programme à l’intention des communautés artistiques de la Chaudière-Appalaches. Périodes de questions ainsi que des trucs et astuces pour un dépôt de projet professionnel et distinctif.

La présentation sera suivie de rencontres individuelles.

Les rencontres se tiendront à Lévis (vieux bureau de poste) et à L’Islet (salle de conseil de la MRC de l’Islet) les 6 février. Celle à Lévis sera de 9 h 30 à 11 h 45 et celle de L’Islet de 14 h à 16 h 15.