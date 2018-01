Activités à ne pas manquer en Beauce lors du samedi 20 janvier 2018

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et d'activités pour le samedi 20 janvier prochain à Saint-Georges et dans les environs.

Toutes les fins de semaine, consultez notre sélection d’évènements à ne pas manquer dans la région.

• Le spectacle Adam Karch, Moving Forward sera présenté au Cabaret des Amants à 20 h. Son dernier album, lancé en juin 2016, est un mélange de blues et de compositions dans le style Americana.

• Malaises, insultes et petits drames se mélangeront lors du spectacle Mes sympathies, qui se tiendra au Centre Caztel de Sainte-Marie à 20 h.

• Plusieurs expositions sont à l’honneur au Centre culturel Marie-Fitzbach, dont 100 ans de savoir et de partage, Et puis ce fût le silence et la paix ainsi que L’art entrelacé.

• Jusqu’au 11 février, deux expositions hivernales prennent place au Centre culturel Marie-Fitzbach : Plein feu sur les familles d’ici ainsi que Jeux et jouets d’antan, un monde d’enchantement !

• La Saint-Valentin approche et c’est pourquoi la photographe Jessica Lefebvre organisera une séance photo sous ce thème de 9 h à 12 h à la Boutique L CRÉA, à Saint-Théophile.

• Dans la région, Maxime Landry n’a plus besoin de présentation. Il sera en spectacle samedi à 20 h à la salle Alphonse-Desjardins du Cégep Beauce-Appalaches. L’auteur, compositeur et interprète saura charmer, à nouveau, sa région.

• De 14 h à 15 h à la bibliothèque de Sainte-Marie sera présenté Samedi d’être un artiste. Un atelier d’exploration et de découvertes artistiques pour les trois à six ans. Une invitation à la création, au cinéma d’animation, aux arts plastiques, à la musique et à l’art dramatique.

• Ce sera patinage libre de 13 h à 14 h au Centre Caztel.

• C’est en fin de semaine que se déroule le Tournoi midget Desjardins à Saint-Joseph, qui se terminera dimanche. Plusieurs équipes de la région et des alentours tenteront de remporter le championnat de leur catégorie respective.

