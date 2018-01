Activités à ne pas manquer en Beauce lors du dimanche 21 janvier

EnBeauce.com vous présente son choix de sorties et activités en dimanche 21 janvier, à Saint-Georges et dans les environs.

• En ce dimanche, c’est la Fête de la neige au Centre de ski de Saint-Georges. Les remontées seront gratuites pour le ski, la planche et la glissade.

• Plusieurs expositions sont à l’honneur au Centre culturel Marie-Fitzbach, dont 100 ans de savoir et de partage, Et puis ce fût le silence et la paix ainsi que L’art entrelacé.

• Jusqu’au 11 février, deux expositions hivernales prennent place au Centre culturel Marie-Fitzbach : Plein feu sur les familles d’ici ainsi que Jeux et jouets d’antan, un monde d’enchantement !

• C’est dimanche que se termine le Tournoi midget Desjardins. Plusieurs équipes de la région et des alentours tenteront de remporter le championnat de leur catégorie respective.

• L’exposition d’Emmanuelle Breton, S’amarrer de conscience, est à l’honneur à la galerie d’art de Sainte-Marie. L’artiste fait une référence à la façon dont nous traitons la nature dans un monde de surconsommation.

• Ce sera patinage libre à Saint-Georges de 16 h à 17 h 30 au Centre sportif Lacroix-Dutil.

